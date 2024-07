Через удари дронами по ЗАЕС 3 липня поранені співробітники станції – МАГАТЕ

Про це розповідають «Новини України – НСН».

Про це в МАГАТЕ заявили з посиланням на дані персоналу станції:

За даними МАГАТЕ, три безпілотники, починаючи з 10:40 3 липня, влучили в одну з електропідстанцій поблизу міста Енергодар, який є супутником ЗАЕС.

ZNPP informed IAEA that 8 workers injured in yesterday’s drone strikes are ZNPP staff. DG @rafaelmgrossi said attack violates several pillars of nuclear safety and security, including the 3rd, which protects the staff. pic.twitter.com/3pbg7twL06

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) July 4, 2024