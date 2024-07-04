Через удари дронами по ЗАЕС 3 липня поранені співробітники станції – МАГАТЕ

Про це розповідають «Новини України – НСН».

Про це в МАГАТЕ заявили з посиланням на дані персоналу станції:

«ЗАЕС повідомила МАГАТЕ, що вісім працівників, які зазнали поранень в ході вчорашнього удару дронами, були членами персоналу ЗАЕС».

За даними МАГАТЕ, три безпілотники, починаючи з 10:40 3 липня, влучили в одну з електропідстанцій поблизу міста Енергодар, який є супутником ЗАЕС.

ZNPP informed IAEA that 8 workers injured in yesterday’s drone strikes are ZNPP staff. DG @rafaelmgrossi said attack violates several pillars of nuclear safety and security, including the 3rd, which protects the staff. pic.twitter.com/3pbg7twL06 — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) July 4, 2024

«Постраждали вісім працівників, одному з яких знадобилася медична допомога, повідомили на ЗАЕС. Експертів МАГАТЕ повідомили, що ймовірний удар також спричинив витік масла принаймні з одного з двох трансформаторів підстанції, пошкодив верхню частину одного з них, а також лінію з’єднання», – заявила агентство.

Повідомляється, що постраждала підстанція «Радуга» наразі не працює, але Енергодар і прилегла промислова зона, за даними агентства, все ще мають електроенергію.

Також, згідно з даними звіту, експерти МАГАТЕ, які працюють на станції, повідомляли, що бачили дим і чули вибухи з боку розподільчої станції 750 кіловат. Вони дізналися, що дрони поцілили в ліс поблизу, спричинивши пожежу.

В установі пояснили, що цей інцидент створює ризики, оскільки він поставив під загрозу єдину вцілілу лінію електропередачі, яка забезпечує станцію живленням, зокрема, для охолодження шести реакторів під час холодної зупинки.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська влада також заявляла, що російська армія використовувала Запорізьку АЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.

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