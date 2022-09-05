Через російську провокацію ЗАЕС знову опинилася за крок від радіаційної катастрофи – Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл російських окупантів території ЗАЕС і розповів про ситуацію на станції

ЗАЕС знову опинилася за крок від радіаційної катастрофи. Про це заявив у зверненні Володимир Зеленський наприкінці 194-го дня вторгнення. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Українська Правда.

“Через черговий російський провокативний обстріл була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка з’єднувала ЗАЕС з енергосистемою України”.

Знову – це вже вдруге – через російську провокацію Запорізька станція опинилася за крок від радіаційної катастрофи.

Вважаю той факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, дуже красномовним.

Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу байдуже, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота.

Росія зацікавлена тільки в тому, щоб ситуація залишалася найгіршою і найдовше. Це можна виправити тільки посиленням санкцій, тільки офіційним визнанням Росії державою-терористом – на усіх рівнях”.