Критично важливі підприємства тепер можуть оформити бронювання від мобілізації онлайн для своїх працівників. Для цього треба скористатися додатком “Дія”.

Про це повідомив заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку Володимир Чередніченко на брифінгу, передають “Новини України – НСН”.

Як оформити бронювання від мобілізації онлайн

Чередніченко пояснює, що для того, аби забронювати працівників, керівник підприємства подає заявку на порталі “Дія”, зазначаючи дані відповідальної особи, наприклад керівника кадрового відділу. Після заповнення необхідної інформації керівник підтверджує заявку своїм електронним цифровим підписом.

Заступник голови Запорізької ОВА зазначає, що якщо всі дані подані коректно, статус бронювання надається автоматично протягом години.

“Якщо військовозобов’язаний співробітник не уточнив дані в ТЦК, перебуває в розшуку або підприємство не сплачує необхідні податки, надходить відмова в бронюванні ыз зазначенням причини. Інформація в реєстрі “Оберіг” оновлюється також автоматично”, — сказав він.

За словами Чередніченка, статус бронювання діє протягом 12 місяців з моменту присвоєння підприємству статусу критично важливого або протягом дії контракту з Міністерством оборони.

Бронювання від мобілізації онлайн – хто має на це право і як оформити

“Якщо необхідно збільшити кількість заброньованих працівників або оновився персонал, строк бронювання все одно не змінюється”, — підкреслив посадовець.

Він наголосив, що отримання статусу “критично важливого” можливо через профільне міністерство або обласну військову адміністрацію.

“Таке підприємство має бути необхідним для підтримки життєдіяльності області або обороноздатності країни”, — підсумував посадовець.

Хто може отримати бронь

Відстрочку від мобілізації можуть отримати працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, компаній і організацій, важливих для армії, підприємств, що забезпечують економіку та життєдіяльність населення.

Також бронювання можуть отримати працівники установ ООН, міжнародних судів і організацій, де Україна є учасником або спостерігачем.

Ще новини України: В Україні спростили бронювання перевізників – що змінилося