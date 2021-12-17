Бюджетні тарифи від Київстар, Vodafone та lifecell на 2022 рік

Київстар, Vodafone та lifecell щороку переглядають свої тарифні плани. Які бюджетні тарифи передбачено на 2022 рік від популярних мобільних операторів

Кожен з мобільних операторів має бюджетні тарифи, які доступні для школярів, студентів та пенсіонерів. Їхня вартість у 2022 році залишиться незмінною. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Найдешевші тарифи у Київстар – це “Дзвінки для батьків” та ” Київстар сім’я”. Їхня вартість 75 та 100 грн/4 тижні відповідно. Перший тариф включає безліміт на дзвінки всередині мережі та 100 МБ Інтернету. Вартість дзвінків на номери інших операторів становить 60 копійок за хвилину. Тариф “Київстар сім’я” вміщує 6 ГБ трафіку, безлімітні дзвінки на Київстар, 60 хвилин на інші мобільні, міські та за кордон, а також 60 SMS по Україні.

Vodafone з 24 грудня підвищує вартість свого найдешевшого тарифного плану Vodafone 4G Smart XS. Тепер за послуги зв’язку та інтернету абонентам доведеться платити щомісяця 55 гривень замість 45 гривень.

Окремо мобільний оператор має тарифні плани для планшетів, смарт-годин та інших гаджетів. Їм пропонується 500 МБ та 50 хвилин на розмови, і 10 ГБ та 18 ГБ трафіку на місяць. Вартість таких пакетів від Vodafone 50, 100 та 160 гривень відповідно.

Lifecell має дешевий тариф “Просто Лайф”, який за 70 грн/4 тижні пропонує абонентам 5 ГБ інтернету та 250 хв на всі мобільні номери по Україні (включаючи lifecell). Найдорожчий тарифний план “Вільний Лайф” у 2022 році коштуватиме 150 грн/4 тижні. За цю суму абоненти lifecell отримають безлімітний Інтернет, який можна безкоштовно роздавати через пристрої та 1500 хв на всі номери по Україні.

Основні мобільні оператори урізають тарифи та швидкість інтернету