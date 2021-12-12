Основні мобільні оператори урізають тарифи та швидкість інтернету

Через постійно зростаючий обсяг інтернет- трафіку, в нашій країні всі основні оператори мобільного зв’язку стануть поступово обмежувати швидкість інтернету та тарифні пакети

Безлімітний мобільний інтернет, який декларують у своїх тарифних планах українські оператори мобільного зв’язку, насправді не такий уже й безлімітний.

Київстар, Vodafone і lifeсell мають певні обсяги трафіку. Після них користувачі “безлімітного” інтернету починають відчувати труднощі з доступом до всесвітньої мережі. Їм просто різко обмежують швидкість. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

А незабаром цю послугу взагалі можуть скасувати, оскільки насправді її потребує дуже обмежена кількість клієнтів. Можливо, для них її залишать, проте коштуватиме вона дорого.

Вже зараз жоден із трьох найбільших вітчизняних мобільних операторів (Київстар, Vodafone та lifeсell) практично не надає клієнтам повністю безлімітного мобільного інтернету. Після досягнення якогось порогового значення трафіку, мобільний оператор знижує клієнту швидкість доступу до інтернету. Про це розповідає керуючий партнер консалтингової компанії E&C Group Анатолій Фроленков.

Люди, які замовляють тарифні плани з безлімітним мобільним інтернетом, насправді в середньому використовують близько 21 гігабайта трафіку. Так кажуть представники мобільних операторів. Тому для них цей “безліміт” вписується у конкретні рамки.

Кожен провайдер встановив для різних тарифних планів свій верхній кордон безлімітного мобільного інтернету. При цьому в Київстар, наприклад, кажуть, що все-таки залишили один тарифний план, в якому не обмежені ні трафік, ні швидкість.

На думку телеком-експерта Романа Хіміча, безлімітний мобільний інтернет на сьогодні – не більше, ніж маркетинговий прийом мобільних операторів. А насправді усе вже лімітовано.

Але ” Lifecell ” трохи відрізняється від своїх конкурентів, і не надто обмежує клієнтів, оскільки середній обсяг інтернет-трафіку на одного абонента рідко перевищує 13 Гб: у “безлімітах” “Вільний Лайф” і “Platinum Лайф”, при вичерпуванні 50 Гб і 150 Гб відповідно, швидкість впаде лише до 1 Мегабіту/секунду.

Київстар підвищує ціни на старі тарифи і збільшує пакет послуг