Компанією Укрпошта організована безплатна доставка посилок в Україну з-за кордону. Підтримати українців таким чином зголосилися вже 14 національних поштових операторів із різних країн світу

Про це державна компанія Укрпошта повідомила на своєму сайті. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Намагаючись здешевити для українців отримання поштових відправлень, Укрпошта звернулась до національних поштових операторів з інших країн із проханням допомогти нашим громадянам у цей нелегкий час в отриманні посилок з-за кордону. Наразі на прохання української поштової компанії вже відгукнулися колеги з 14 країн. Вони погодилися відправляти посилки в Україну безкоштовно.

Йдеться про поштові відправлення, які призначені для конкретних одержувачів, в яких зазначена поштова адреса отримувача, його ім’я та прізвище, індекс і контактний номер телефону. Ці посилки українці зможуть забрати з відділень Укрпошти, на які вони надійдуть. При цьому нічого сплачувати за доставку не доведеться.

“Ми розуміємо, що в світі є потужна українська діаспора – у кожного з нас є друзі, рідні чи знайомі за кордоном, які хотіли б у цей важкий для України час підтримати нас і вислати продукти або речі. Тому ми звернулися до пошт світу з проханням на час війни зробити спеціальні умови для доставки відправлень в Україну. І багато пошт відгукнулося і доставляють відправлення безкоштовно. Тому, якщо ваші родичі чи друзі з інших країн хочуть передати вам в Україну посилку, зараз це можна зробити безкоштовно вже з 13 країн”, – пише генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

При цьому слід знати, що не всі поштові відправлення з-за кордону будуть безплатними. Вони мають певні вагові обмеження. Втім, ліміт по вазі доволі високий: 20-30 кілограмів.

Загалом Укрпошта забезпечує отримання посилок із понад чотирьох десятків країн. Тож є надія, що невдовзі до 14 країн, які скасували плату за пересилку відправлень в Україну, приєднаються ще й інші.

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