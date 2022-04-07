Безкоштовна доставка для українців від мережі АТБ – хто отримає посилки у першу чергу

Мережа супермаркетів АТБ запустила важливу послугу, яка у період війни стане корисною для українців. Зокрема, 7 квітня в компанії стартувала безкоштовна доставка – хто отримає товари у швидший період

Як повідомляється, у роботі офіційних кур’єрських служб часом виникають складнощі, і посилки з продуктами для переселенців, волонтерських центрів і благодійних організацій у деякі регіони країни надходять дуже довго. Саме тому в АТБ вирішили напряму постачати гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує, і у швидший період.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Керівництво мережі заявило, що транспортне підприємство компанії зможе безкоштовно надавати послугу доставки посилок АТБ-пошта. Для безкоштовної доставки приймають посилки вагою до 30 кг з обмеженнями за розмірами: 50смх50смх70см.

Термінова доставка гуманітарних посилок АТБ-пошта здійснюється з 7 квітня за такими маршрутами:

Харків – Дніпро – Одеса;

Харків – Дніпро – Львів;

Львів – Одеса;

Львів – Дніпро – Харків;

Одеса – Львів;

Одеса – Дніпро – Харків;

Дніпро – Одеса;

Дніпро – Львів.

Щоб скористатися послугою АТБ-пошта, потрібно заповнити відповідну форму у сервісі “Звернення організацій” на офіційному сайті компанії з приміткою “Запит на послугу “АТБ-пошта”.

Відомо, що з початку війни на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування та товарами першої необхідності на суму понад 200 мільйонів гривень.

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