26 серпня сталася катастрофа F-16, під час якої загинув український пілот Олексій Месь. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що результати аварії будуть відомі незабаром.

Про це він сказав в інтерв’ю для CNN, передають «Новини України – НСН».

За його словами, льотчик Месь перед загибеллю збив дві ракети й переслідував третю. Коли в Сирського запитали, чи міг причиною катастрофи стати «дружній вогонь», він відповів, що не може коментувати того, «де ще немає результату».

«Думаю, незабаром усім будуть відомі результати розслідування», — додав головнокомандувач.

Водночас Олександр Сирський розповів, що основне призначення літаків F-16 — боротьба з крилатими ракетами росіян та їхньою авіацією, якщо та залітає за лінію зіткнення. Україна використовує західні літаки як літаки-перехоплювачі й винищувачі.

Авіакатастрофа F-16 – коли будуть відомі результати розслідування

Ефективність використання F-16 доведена результатами — два літаки знищили чотири крилаті ракети, зазначив головнокомандувач.

Катастрофа F-16

У Генеральному штабі ЗСУ 29 серпня заявили про втрату винищувава F-16. Там розповіли, що американські винищувачі продемонстрували свою ефективність, збивши 26 серпня чотири крилаті ракети.

Однак під час заходу на ціль з одним із літаків втратили звʼязок. Пізніше з’ясувалося, що літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув. За даними Повітряних сил, того дня, знищивши три крилаті ракети та один ударний безпілотник, загинув льотчик Олексій Месь.

У районі падіння літака працює спеціальна комісія Міністерства оборони, яка з’ясовує причини аварії. Микола Олещук, який тоді ще очолював Повітряні сили ЗСУ, писав, що партнери зі США також уже долучилися до розслідування її причин.

Наступного дня президент Володимир Зеленський 30 серпня звільнив генерал-лейтенанта Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ.

Зеленський прокоментував своє рішення тим, що «на командному рівні ми повинні посилюватись і берегти людей, берегти особовий склад».

Тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних сил ЗСУ тав генерла=лейтенант Анатолій Кривоножко.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ не пов’язане з катастрофою винищувача F-16.

Ще новини України: Президент звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука