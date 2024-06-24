В Енергодарі за останній тиждень внаслідок атак безпілотників було зруйновано підстанції “Луч” і “Радуга”, що призвело до тривалого знеструмлення міста. Як це вплинуло на електропостачання ЗАЕС?

Про це повідомляють у МАГАТЕ, передають Новини України – НСН.

“У зв’язку з пошкодженням електричної інфраструктури останніх днів Енергодар залишався без світла приблизно 16 годин – із 20:00 п’ятниці (21 червня) до обіду суботи (22 червня)”, – розповіли в МАГАТЕ.

Повідомляється, що на ПС “Радуга” безпілотник у п’ятницю ввечері пошкодив один із двох трансформаторів, з якого витекло масло, а всього за кілька днів до цього – у середу, 19 червня, було зруйновано ще одну з підстанцій Енергодара – “Луч”.

Уточнено, що після руйнування ПС “Луч”, яка постачає електроенергією частині Енергодара та до інших районів, її частково замінила ПС “Радуга”, що була також пошкоджена перед тим. Енергопостачання міста Енергодар було відновлено за допомогою його резервного трансформатора.

Атака безпілотників на підстанції ЗАЕС – в МАГАТЕ розповіли про наслідки

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ця ситуація ще більше посилила його занепокоєння з приводу крихкості та вразливості української електроенергетичної інфраструктури, що має вирішальне значення також для ядерної та радіаційної безпеки, навіть з урахуванням того, що енергопостачання шести реакторів ЗАЕС цього разу не постраждало.

Станція продовжує отримувати електроенергію, необхідну для охолодження зупинених реакторів, від останньої основної лінії електропередач напругою 750 кВ та останньої резервної лінії електропередачі 330 кВ.

Водночас зазначається, що аварія на ПС “Радуга” вплинула на постачання електроенергії прилеглої до Запорізької АЕС промзони, а також зупинила роботу транспортного вузла станції, насоса водогону та деяких станцій зовнішнього радіологічного моніторингу довкілля.

“Хто б не стояв за цим, це має припинитися. Використання дронів проти станції та її околиць стає дедалі частішим. Це абсолютно неприйнятно і суперечить принципам безпеки”, – зазначив Гроссі.

Ситуацію з пошкодженням ПС прокоментував ексголова Держатомрегулювання Григорій Плачков під час брифінгу в Медіа-центрі України в Києві 24 червня. Він сказав, що така ситуація може мати негативні наслідки для ЗАЕС, оскільки вона повинна стабільно отримувати електроенергію для забезпечення своїх потреб. Плачков додав, що загалом ситуація на ЗАЕС не покращується.

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