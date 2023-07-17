Експерт розповів на яких двох напрямках фронту армія РФ може активізувати наступ

Російські військові можуть активізувати наступ на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Про це координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець розповів в інтерв’ю РБК-Україна, інформує НСН.

“Вони (росіяни – ред.) мають певний успіх на Лиманському і на Куп’янському напрямках. Ще вони також намагаються активно наступати в районі Авдіївки, це Донецький напрямок, але поки в них там не виходить. На Лиманському і на Куп’янському напрямках вони мають певний успіх, поки на тактичному рівні. Але вони, очевидно, будуть докладати зусиль, нарощувати їх для того, щоб розвинути його”, – сказав він.

Експерт зазначив, що на Куп’янському напрямку окупанти намагаються вийти до річки Оскіл в районі Куп’янськ-Вузловий, на відтинку до Борової.

Армія РФ може активізувати наступ на двох напрямках фронту – деталі

На Лиманському напрямку найближчим завданням загарбників, ймовірно, є вихід на річку Чорний Жеребець, а далі “звернення” оборони українських бійців по лівому берегу Сіверського Дінця, до Дронівки і Ямполя.

Тим часом на Авдіївському напрямку окупанти й далі намагаються обійти Авдіївку з півночі та півдня, але ніде не мають успіху.

“Я думаю, що вони будуть нарощувати зусилля на Куп’янському напрямку. Там вони поки створюють зручні умови для своєї більшої активізації. Крім того, вони можуть наростити зусилля на Лиманському напрямку. Впродовж останнього тижня противник також підтягнув резерви в районі Бахмута й може там посилити інтенсивність контратак”, – сказав Машовець.

Ситуація на сході

Українські військові звільнили 7 кв.км на Бахмутському напрямку за минулий тиждень.

При цьому окупанти активно наступають на Куп’янському напрямку. Вони намагаються шукати слабкі місця в українській обороні та ведуть штурмові дії, аби спробувати витіснити наші підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл.

Тим часом на Лиманському напрямку загарбники намагаються вести безуспішні штурмові дії, щоб витіснити ЗСУ в районі Серебрянського лісу.

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