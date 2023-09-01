Офіцер ЗСУ жорстко висловився про великі витрати не стрижку газонів, пам’ятники та укладання асфальту, в той час, коли армія не забезпечена на 100% всім необхідним

Якби українська армія була забезпечена на всі сто відсотків, тоді було б зрозуміло, навіщо стригти газони та навіщо перестилати живий асфальт на окружній Києва.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів офіцер аеророзвідки 59-ї бригади ЗСУ Андрій “Хохол” Серган.

Про це розповідає НСН з посиланням на Апостроф.

“І ми це все бачимо і читаємо. І в нас руки опускаються. У нас реально не вистачає дронів, тепловізійних засобів і ще дуже багато. Якби армія була забезпечена на всі сто відсотків, тоді я розумію навіщо стригти газони і навіщо перестилати більше-менш живий асфальт на окружній Києва. А зараз мене хоч убийте – не розумію. Тому так, тил нас підставляє”, – розповів військовий

Армія не забезпечена на 100%, а ми витрачаємо гроші на “газони і дороги” – офіцер ЗСУ

Він розповів про те, що ті білборди, які висять, що, наприклад, той самий Київ виділив мільярд на армію – він виділив ті кошти, як за законом мав виділити.

“Військові частини платять ЄСВ, з нього 20% згідно із законом має перейти в ту ж частину на оздоблення територій або на певні потреби частини. Якби вони 20% заплатили, а потім ще зверху мільярд кинули, то я зрозумів би, про що вони говорять А зараз йде спекуляція поняттями, передвиборча кампанія, на цьому піаряться. На чому ви піаритеся? На тому, що платите те, що мали заплатити?”, – ставить питання “Хохол”.

Він також зазначив, що багато українських міст взагалі не мають військових частин та не донатять.

“Міста можуть донатити. Територіальні громади можуть донатити, перераховувати мільйони на ті ж “мавики”, контейнери, які потрібно закопувати… Дуже багато потреб є, і вони не закриті. І через ці незакриті потреби вмирають хлопці. А ми витрачаємо гроші ( громади) ні на що. На те, що не має значення. Той пам’ятник, той міст на Оболоні (за рахунок іноземних інвесторів) або бруківка біля ЦУМу – це все не має значення, тому що життя людей ми втрачаємо”, – заявив він.

Військовий також звернувся до “Апострофа” та інших ЗМІ:

“Ви як медіа повинні закликати громади якось купувати ці дрони, щоб врятувати цих людей. Ці люди зголосилися добровольцями на початку великого вторгнення, підписали контракти та пішли захищати. А у нас таке враження, що людське приймається за лохівське. Ми не лохи. Ми коли читаємо це все, ми ох**аємо тут”, — зазначив військовий.

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