Актуальна інформація про роботу в Україні: влада запускає єдину базу вакансій

З’явилася чудова новина для тих, хто зацікавлений в працевлаштуванні. Влада в Україні запускає єдину базу вакансій, де представлять найактуальнішу інформацію

У прес-службі Міністерства економіки України повідомили, що у базі будуть зазначені пропозиції від Державного центру зайнятості та найбільших порталів щодо пошуку роботи. Йдеться про такі популярні сайти як work.ua, robota.ua, grc.ua, pidbir.com та novarobota.ua. Базу наповнюватимуть співробітники Державної служби зайнятості та агенцій з пошуку роботи.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Очікується, що ресурс наповнюватиметься в режимі реального часу. Таким чином, українці отримають оперативну інформацію про всі варіанти працевлаштування.

Заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ігор Дядюра нагадав, що працевлаштування наших співвітчизників є дуже важливим для відновлення економічної активності.

“Ми локалізуємо максимум пропозицій на ринку праці та дані про кадровий потенціал на одному майданчику, що дозволить підприємцям швидко знайти працівників, а людям роботу”, – зазначив Дядюра.

З початку війни з Росією втратили роботу близько 5 мільйонів українців. І це лише дані щодо тих, хто був офіційно оформлений. Зараз попит на ринку праці в рази перевищує пропозицію.

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