6 традиційних страв, які готують на Великдень

В Україні 24 квітня святкуватимуть Великдень. У цей день зазвичай готують паски, сирні паски та фарбують яйця. Проте, це не все. За традицією, є ще три страви, які кожна господиня може подавати до святкового столу

На Великдень закінчується Великий піст, і всі, хто його дотримувався, можуть починати повертати у своє меню м’ясо та ковбаси. Саме тому на святковому столі традиційно виставляється ковбаса, буженина та холодець. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Великодній хліб (паску) зазвичай випікають із родзинками, горіхом або цукатами, а також покривають білою глазур’ю, покриваючи їстівним різнокольоровим посипанням. Паска – символ Воскресіння Христа, ставиться посеред урочистого столу.

Сирна паска зазвичай вміє форму усіченої піраміди, символізуючи Труну Господню, з літерами ХВ – Христос Воскрес. Також на ній можуть бути зображення тростини, хреста, квітів, паростків, пшениці, що проросла, або списа, символізуючи страждання Ісуса Христа.

Яйця заведено фарбувати в різні кольори або наносити на них малюнки вручну або за допомогою наклейок. Найкраще відбирати яйця однієї форми. З натуральних барвників вибирають лушпиння цибулі, буряковий сік або куркуму.

Буженину зазвичай готують з хорошого м’яса – свинини або телятини – вирізка, окіст або лопатка. Випікають м’ясо зі спеціями та часником протягом години-півтори.

Домашня ковбаса стане чудовим доповненням до святкового столу на Великдень. Щоб вона не вийшла сухою, краще брати жирне м’ясо і додавати вершки. Кишки для приготування ковбаси можна знайти на ринку або дізнатися у місцевих фермерів.

Холодець, який ми звикли готувати на Новий Рік, заведено подавати до столу й на Великдень. Найчастіше його роблять із курки, яловичини чи свинини.

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