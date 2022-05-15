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4 вершники апокаліпсису: люди у Маріуполі масово гинуть не лише від обстрілів

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Люди в Маріуполі масово гинуть не лише від обстрілів, а й від наслідків окупації. В місті повідомляють про сплеск рівня смертності

Жителі Маріуполя повідомляють про нетиповий рівень смертності у місті, зокрема помирають багато хто від наслідків окупації, а не від обстрілів. Про це  радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ЛІГА.Новини. 

4 вершники апокаліпсису: люди у Маріуполі масово гинуть не лише від обстрілів

За його словами, маріупольці повідомляють про нетиповий для мирного життя рівень смертності.

“Багато людей середнього віку вмирають. Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил у дворах одразу з’являються нові. Сумний потік смерті не спадає”, – повідомив радник мера.

Він наголосив, що люди гинуть не від обстрілів, а помирають від наслідків окупації.

“Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод – чотири вершники апокаліпсису в Маріуполі”, – написав Андрющенко. 

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