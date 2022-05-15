4 вершники апокаліпсису: люди у Маріуполі масово гинуть не лише від обстрілів

Люди в Маріуполі масово гинуть не лише від обстрілів, а й від наслідків окупації. В місті повідомляють про сплеск рівня смертності

Жителі Маріуполя повідомляють про нетиповий рівень смертності у місті, зокрема помирають багато хто від наслідків окупації, а не від обстрілів. Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ЛІГА.Новини.

За його словами, маріупольці повідомляють про нетиповий для мирного життя рівень смертності.

“Багато людей середнього віку вмирають. Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил у дворах одразу з’являються нові. Сумний потік смерті не спадає”, – повідомив радник мера.

Він наголосив, що люди гинуть не від обстрілів, а помирають від наслідків окупації.

“Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод – чотири вершники апокаліпсису в Маріуполі”, – написав Андрющенко.

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