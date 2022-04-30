Бійці в Маріуполі просять про процедуру «екстракшн», на яку погодився Гітлер під час другої світової війни.

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський просить застосувати до захисників Маріуполя процедуру «екстракшн» за прикладом операції в Дюнкерку в 1940-му році. Бійці в Маріуполі та цивільні потребують негайної допомоги

Про це військовий повідомив у своєму відеозверненні, яке опублікував у Фейсбуці. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Твоє Місто.

Чоловік зазначив, що серед захисників Маріуполя понад 600 поранених, також допомоги потребують цивільні мешканці.

«62 дні ведемо бойові дії в повному оточенні, зараз територіально знаходимося на заводі «Азовсталь». В нашому угрупованні є понад 600 поранених хлопців різного ступеню тяжкості, яким потрібна допомога. Тут немає ні умов, ні препаратів, ні персоналу, який міг би їм допомогти. Також є цивільні поранені. З нами знаходяться сотні мешканців, десятки дітей, пенсіонерів та люди з обмеженими можливостями. Ситуація важка, є проблеми з водою», – йдеться у відеозверненні

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Волинський зазначав, що звертався до світових лідерів та дипломатів, щоб захисників Маріуполя почули та застосували процедуру «екстракшн» за прикладом операції «Динамо» (Дюнкерська операція, Дюнкерська евакуація) часів Другої світової війни. Так, у 1940 році військові Британії та Франції були оточені німецькими військами і заблокованими в районі міста Дюнкерк. Військам, що скупчилися на узбережжі, загрожувала катастрофа, але Гітлер наказав зупинити наступ і «не наближатися до Дюнкерка ближче ніж на 10 км». В ході рятувальної операції були евакуйовані більше 300 тисяч французьких та британських солдатів.