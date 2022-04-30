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Бійці в Маріуполі просять про процедуру «екстракшн», на яку погодився Гітлер під час другої світової війни

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бойцы в Мариуполе просят про особую процедуру эвакуации
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Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський просить застосувати до захисників Маріуполя процедуру «екстракшн» за прикладом операції в Дюнкерку в 1940-му році. Бійці в Маріуполі та цивільні потребують негайної допомоги

Про це військовий повідомив у своєму відеозверненні, яке опублікував у Фейсбуці. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Твоє Місто.

Чоловік зазначив, що серед захисників Маріуполя понад 600 поранених, також допомоги потребують цивільні мешканці.

«62 дні ведемо бойові дії в повному оточенні, зараз територіально знаходимося на заводі «Азовсталь». В нашому угрупованні є понад 600 поранених хлопців різного ступеню тяжкості, яким потрібна допомога. Тут немає ні умов, ні препаратів, ні персоналу, який міг би їм допомогти. Також є цивільні поранені. З нами знаходяться сотні мешканців, десятки дітей, пенсіонерів та люди з обмеженими можливостями. Ситуація важка, є проблеми з водою», – йдеться у відеозверненні

Бійці в Маріуполі просять про процедуру «екстракшн», на яку погодився Гітлер під час другої світової війни.

Волинський зазначав, що звертався до світових лідерів та дипломатів, щоб захисників Маріуполя почули та застосували процедуру «екстракшн» за прикладом операції «Динамо» (Дюнкерська операція, Дюнкерська евакуація) часів Другої світової війни. Так, у 1940 році військові Британії та Франції були оточені німецькими військами і заблокованими в районі міста Дюнкерк. Військам, що скупчилися на узбережжі, загрожувала катастрофа, але Гітлер наказав зупинити наступ і «не наближатися до Дюнкерка ближче ніж на 10 км». В ході рятувальної операції були евакуйовані більше 300 тисяч французьких та британських солдатів.

«Сьогодні мій основний посил: врятуйте гарнізон «Маріуполь». Застосуйте до нас процедуру «eкстракшин», адже зараз не 1940 рік, зараз 2022 рік. Люди тут просто загинуть. Поранені помруть, а живі – загинуть в бою, цивільні гинуть тут разом з нами в бункерах, приватних будинках та багатоповерхівках, де їх просто розстрілюють», – додав Волинський.

 

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