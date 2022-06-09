3 способи швидко розсекретити абонента, який дзвонить з невідомого номера

Усі отримують дзвінки з невідомих номерів. Є прості способи швидко розсекретити абонента, який набрав вас. Спробуйте використати їх, якщо інтерес є, а передзвонювати вам не хочеться

Багато хто ігнорує дзвінки від людей, чиї номери не записані у телефонній книжці. Вас можуть дошкуляти з банків, мікрокредитних організацій, мережевих магазинів і т.п. Завдяки розвитку технологій можна не тільки визначити, хто дзвонив, а навіть побачити його обличчя.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

1. За допомогою Google

Відкрийте найпопулярнішу пошукову систему і вбийте туди номер, який побачили на своєму смарфтоні. Якщо невідомий абонент раніше вводив свій контакт на дошці оголошень, форумі чи інших сайтах, інформація з’явиться у видачі. Краще використовувати різні формати номеру, з кодом країни та без, щоб збільшити шанси на отримання інформації.

2. У месенджерах

Більшість людей у смартфоні встановлені відразу кілька популярних месенджерів. Людина не дізнається, що ви шукали дані про неї. При цьому ви можете навіть побачити, як він виглядає. Використовуйте Viber, WhatsApp або Telegram, які не приховують своїх користувачів.

Спочатку потрібно додати незнайомий номер у контакти на смартфоні та синхронізацію месенджера з телефонною книгою. Тепер знайдіть контакт у списку та перегляньте профіль. Можна побачити ім’я, фото, місто та навіть дату народження абонента.

3. За допомогою додатків

У Google Play та App Store є багато програм, які допоможуть визначити власників невідомих номерів. Truecaller користується популярністю у всьому світі. До її бази внесено мільйони номерів. Програма автоматично визначає номер при вхідному дзвінку і дозволяє користувачеві заблокувати його. Більшість функцій доступна безкоштовно.

Getcontact також може попередити вас про небажані дзвінки, що надходять від аферистів, спамерів або банківських роботів. Основна функція програми – побачити, як записаний номер телефону в інших користувачів. Вона може дати багато цікавої інформації від людей, які вже спілкувалися з абонентом та дали йому певну характеристику.

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