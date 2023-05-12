Більшість людей не використовує коліщатко мишки “на повну”. Є 3 функції коліщатка мишки, про які мало хто здогадується

Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Як більшість людей використовує коліщатко

Зазвичай, ми використовуємо коліщатко, розташоване між лівою та правою клавішею, для скролу. Тобто, коли прокручуємо сторінки в браузері.

Але це лише частина його функціоналу. Виявляється, на коліщатко можна тиснути.

Які опції має натискання на коліщатко

Клік за посиланням

Під час використання браузера люди постійно стикаються з необхідністю натиснути на те чи інше гіперпосилання. Якщо ми хочемо відкрити його у новій вкладці, зазвичай, натискаємо на праву клавішу і з меню, що спливає, вибираємо команду “Відкрити у новій вкладці”.

Але зробити це можна просто навівши на посилання і натиснувши на коліщатко. Так ви впораєтеся із завданням за допомогою одного кліка.

3 функції коліщатка мишки, про які мало хто здогадується

Варто зазначити, що не всі мишки мають таку опцію (у старих моделях вона може бути не передбачена).

Скролінг

Як користувачі найчастіше прокручують сторінку інтернет-сайту? Відповідь відома: обертають коліщатко миші.

Насправді ж можна не крутити. Достатньо просто натиснути на коліщатко один раз і на екрані з’явиться ваше коліщатко. Далі можна просто водити мишкою вгору і вниз. Коли в прокручуванні зникне необхідність знову натисніть в довільному місці екрану.

Закрити вкладку

Намагаючись закрити одну із вкладок браузера, ви завжди намагаєтеся потрапити курсором по хрестику, але іноді промахуєтесь?

Але можна зробити простіше, клікнувши по вкладці коліщатком (в будь якому місці вкладки вгорі – не обов’язково на хрестику). Сайт відразу закриється, а вам не доведеться напружувати зір.

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