У голлівудських стрічках уважні глядачі неодноразово помічали, як у діалогах чи в певних локаціях згадується Україна. ТОП-13 кращіх фільмів Голлівуду про нашу країну

Щоправда, згадується Україна з “режисерським баченням” того, якою є ця країна. Наприклад, у сюжетах йдеться про нелегальних працівників, імігрантів та зловмисників. А ще – неодноразово екранізували історії, пов’язані з аварією на ЧАЕС.

Дізнайтеся, в яких кінокартинах та в якому контексті говориться про Україну. Деталі в матеріалі OBOZREVATEL, передає NNS

1.Збройний барон” (2005)

Країна: США

Жанр: кримінальна драма

Режисер: Ендрю Ніккол

У фільмі йдеться про родину українських емігрантів, яка переїхала до США. Одесити швидко адаптувалися до умов в іншій країні, та почали вести нелегальний бізнес із продажу зброї. Через стрімке збагачення емігрантів, ними зацікавилися агенти “Інтерполу”.

Ролі українців зіграли знамениті актори Ніколас Кейдж та Джаред Лето. Другий із яких, в образі персонажа Віталія, продемонстрував у фільмі непогані пізнання з географії України.

2.”Світло навколо” (2005)

Країна: США

Жанр: пригодницька трагікомедія

Режисер: Лев Шрайбер

Цей фільм знятий для того, щоб показати американцям стереотипи та живописні простори нашої держави. Актор Елайджа Вуд зіграв молодого американця українського походження. Він мандрує Україною і шукає жінку, яка в роки Другої світової війни врятувала його діда від нацистів.

У цій стрічці показали країну, жителі якої погано знають англійську, неохайні, не уявляють своє життя без м’яса, ненавидять євреїв, носять нестильний одяг і ворожі. Основана частина сюжету знімалася в Чехії, але на деяких кадрах можна побачити Одесу. Картина отримала дві нагороди Венеціанського кінофестивалю як найкращий біографічний фільм.

3.”Перевізник 3″ (2008)

Країни: Франція, Великобританія, США

Жанр: пригодницький бойовик

Режисер: Олів’є Мегатон

Персонаж Джейсона Стейтема у першій та у другій частині “Перевізника” займався транспортуваннями і боровся з негідниками, які хотіли йому завадити. У третій – герой вирішує відпочити у Франції, але доля його відправляє до України, в місто Одеса. Тут одна корпорація прагне отримати дозвіл на утилізацію ядерних відходів: для цього вони використовують метод шантажу та викрадають українського міністра навколишнього середовища.

Деякі зі сцен фільму знімалися в Одесі: в аеропорту та на Привокзальній площі.

4.”Тенет” (2020)

Країна: Велика Британія, США

Жанри: бойовик, трилер, екшн, фантастика

Режисер: Крістофер Нолан

У сюжеті показано події “холодної війни”, які починаються з України. Спершу у столичній опері терористи беруть людей у заручники. Цю сцену знімали у бібліотеці імені Володимира Вернадського. Пізніше у кадрі з’являється підрозділ Національної поліції України.

Крім того, у цій стрічці режисер показав власне бачення війни на Донбасі, де головним антагоністом зробив олігарха із Росії Андрія Сатора: цей персонаж нібито намагається знищити весь світ.

5.”Розплата” (2010)

Країна: США, Велика Британія

Жанр: історична драма

Режисер: Джон Медден

Шпіони мають виконати небезпечне завдання у Східному Берліні. Для цього вони викрали німецького лікаря, який у часи Другої світової війни проводив в концтаборі жорстокі експерименти над дітьми. Далі потрібно було провчити лиходія. Їхня спецоперація зривається. За 32 роки донька агентки випускає книгу, в основу якої покладено історії її мами і товаришів. У цей час злочинець дає про себе знати.

Найдраматичніші події в сюжеті фільму розгортаються в Україні, а саме – у Вінниці. У деяких кадрах можна побачити вирізки з газет, де текст надруковано українською мовою.

6.”Земля забуття” (2011)

Країни: Україна, Франція, Польща, Німеччина

Жанр: драма

Режисер: Мішель Боганім

У кінострічці показано катастрофу на Чорнобильській АЕС 1986 року. У центрі сюжету особиста драма дівчини з Прип’яті, щасливе життя якої руйнується після аварії на атомному реакторі. У фільмі на прикладі однієї людини показано те, наскільки суттєво трагедія змінила життя жертв реальної історичної події.

7.”Паперовий будинок” (2017 – 2021)

Країна: Іспанія

Жанр: кримінальна драма

Режисер: Алекс Піна

У цьому серіалі від Netflix йдеться про авантюристів на чолі з Професором, які планують пограбування Іспанського королівського монетного двору. Це компанія, що випускає монети, купюри, марки та офіційні документи.

У сюжеті згадується й Україна. Наприклад, злочинці для лікування своїх колег використовували українських лікарів, які прибули до Іспанії як заробітчани. Усе це відбувалося таємно – підпільно.

8.”Ліга Справедливості Зака Снайдера” (2021)

Країна: США

Жанри: супергеройський бойовик, фантастика

Режисер: Зак Снайдер

Бетмен, Диво-жінка, Флеш, Аквамен і Кіборг об’єднуються задля захисту Землі після загибелі Супермена. Команда героїв протистоїть навалі інопланетянина Степового Вовка і його армії демонів. Основна битва у фільмі проходить у Чорнобильській зоні: у деяких сценах показані відомі пам’ятки Зони відчуження, наприклад, колесо огляду в Прип’яті.

9.”Друзі” (1994 – 2004)

Країна: США

Жанр: комедія

Режисер: Девід Крейн

У цьому культовому серіалі неодноразово згадували нашу державу. Наприклад, екранний персонаж Росс пропонував друзям сходити на український фільм, Моніка у школі була єдиною, хто дружив з українцем. А перед весіллям Емілі та Росс говорили про те, що на банкеті у меню мають бути котлети та курка по-київськи.

10.Валеріан і місто тисячі планет” (2017)

Країна: Франція

Жанри: фантастика, бойовик

Режисер: Люк Бессон

У фільмі показано дії 2700 року. Людство вийшло в космос і почало підтримувати зв’язок з інопланетними расами. Валеріан та Лорелін — космічні спецагенти. Вони мають розв’язати проблему аномальної зони, межі якої швидко розростаються у космічній станції Альфа.

На 2 хвилині 31 секунді фільму у керівника однієї з делегацій на рукаві видно шеврон із тризубом, а на задньому фоні – український прапор.

11.”Чорнобиль” (2019)

Країни: США, Великобританія

Жанри: історична драма, трилер

Режисер: Крейг Мезін

Це телевізійний мінісеріал, створений американським телеканалом HBO та британською телемережею Sky. У сюжеті йдеться про аварію на Чорнобильській АЕС 1986 року, ліквідацію її наслідків, а також про розслідування причин.

12.”Шпигунка” (2015)

Країна: США

Жанр: комедійний бойовик

Режисер: Пол Фіг

Головна героїня Сьюзан Купер працевлаштувалась у ЦРУ. Однак їй ніяк не вдавалося заслужити авторитет. Незабаром, після того, як її колега, найкращий агент, провалює секретне завдання, доля дарує дівчині шанс показати свої можливості.

В епізодичній ролі у фільмі “Шпигунка” знявся український артист Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. За сюжетом він двічі у Парижі виконує пісню “Dancing Lasha Tumbai” (в аеропорту та на концерті), де головні герої мали вести перестрілку.

13.”Операція “Фортуна”: Мистецтво перемоги” (2021)

Країни: США, Китай

Жанр: трилер

Режисер: Ґай Річі

Прем’єра в Україні: 17.03.2022

Розвідник Орсон Форчун, якого зіграв Джейсон Стейтем, має зупинити продаж смертельної зброї. Для цього він намагається стати членом банди українців. Оскільки це спецзавдання непросто виконати самостійно, герой об’єднується із кращими оперативниками світу.

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