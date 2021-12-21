Голлівудська зірка Кіану Рівз вирішив скласти список фільмів – варто подивитися кожному. У списку є як популярні картини, так і маловідомі

Відомий канадський актор, а також музикант, продюсер та актор Кіану Рівз став популярним ще наприкінці минулого століття завдяки комедійній франшизі “Білл і Тед” та культовій “Матриці”. В останні роки він знову почав привертати до себе увагу завдяки “Джону Віку”, відеогрі Cyberpunk 2077 і новоічастини “Матриці”.

Не дивно, що фанів цікавить, які фільми подобаються артисту. Він не оминув це стороною та склав список фільмів, які рекомендує подивитися. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Дивогляд.5ua.

Список фільмів від Кіану Рівза

Неоновий демон

Заводний апельсин

Роллербол

Погана партія

Доктор Стрейнджлав, або як я перестав хвилюватися і полюбив бомбу

Сім самураїв

Амадей

Розенкранц і Гільденстерн мертві

Зловісні мерці

Виховуючи Арізону

Великий Лебовський

Нікіта

Леон

Молодий Франкенштейн

Сідла, що виблискують

Монті Пайтон та Священний Грааль

Джосі Вейлз – людина поза законом

Скажений Макс 2

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