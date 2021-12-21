Голлівудська зірка Кіану Рівз вирішив скласти список фільмів – варто подивитися кожному. У списку є як популярні картини, так і маловідомі
Відомий канадський актор, а також музикант, продюсер та актор Кіану Рівз став популярним ще наприкінці минулого століття завдяки комедійній франшизі “Білл і Тед” та культовій “Матриці”. В останні роки він знову почав привертати до себе увагу завдяки “Джону Віку”, відеогрі Cyberpunk 2077 і новоічастини “Матриці”.
Не дивно, що фанів цікавить, які фільми подобаються артисту. Він не оминув це стороною та склав список фільмів, які рекомендує подивитися. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Дивогляд.5ua.
Список фільмів від Кіану Рівза
Неоновий демон
Заводний апельсин
Роллербол
Погана партія
Доктор Стрейнджлав, або як я перестав хвилюватися і полюбив бомбу
Сім самураїв
Амадей
Розенкранц і Гільденстерн мертві
Зловісні мерці
Виховуючи Арізону
Великий Лебовський
Нікіта
Леон
Молодий Франкенштейн
Сідла, що виблискують
Монті Пайтон та Священний Грааль
Джосі Вейлз – людина поза законом
Скажений Макс 2
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