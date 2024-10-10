Історичне підвищення податків: Рада ухвалила законопроєкт

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко, передають «Новини України – НСН».

За проголосували 247 депутатів, 40 були проти, 11 утримались і 26 не голосували.

Історичне підвищення податків: що передбачає законопроєкт

Так, законопроєкт №11416-д передбачає, зокрема:

Підвищення військового збору з 1,5% до 5%.

збільшення податків для 1, 2, 4 групи ФОП, для них встановлюється військовий збір у розмірі 10%;

запровадження авансових внесків для АЗС;

встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів 3 групи;

встановлення 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ;

помісячна звітність щодо ПДФО.

Важливо! Разом з цим депутати відхилили правку про підвищення військового збору для військових- він залишиться для них на рівні 1,5% замість пропонованих 5%.

Військовий збір залишать на тому самому рівні для:

бійців Збройних сил,

СБУ,

Служби зовнішньої розвідки,

Національної гвардії,

Держприкордонслужби,

Управління держохорони,

Державної служби спецзв’язку,

Державної спецслужби транспорту.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив зміни до держбюджету на 2024 рік, згідно з якими видатки на оборону збільшать на 495,3 млрд гривень. Аби грошей у бюджеті вистачало, вирішили підвищити податки. Річ у тім, що міжнародні партнери України не фінансують наші воєнні видатки. На це йдуть гроші з податків разом із внутрішніми запозиченнями. Вони є «вирішальним джерелом» фінансування воєнних дій, наголошує Мінфін.

Більшість коштів для покриття додаткових витрат на оборону планують отримати завдяки збільшенню доходів держбюджету на понад 214 млрд гривень. Також Україні доведеться позичати понад 160 млрд на внутрішньому ринку. Понад 60 млрд гривень планують урізати з витрат на обслуговування державного боргу.

Паралельно уряд ініціював зміни до Податкового кодексу.