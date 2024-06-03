Про своє ясновидення, а саме про «заморозку» в війні, астрологіня розповіла в інтерв’ю болгарській газеті “ Телеграф “.

Болгарська ясновидиця і астрологиня Станка Ангелова передбачає “затишшя” в українсько-російській війні між цим літом та осінню. Вона також вважає, що Україна нібито залишиться без частини своєї території, коли переможе.

“Я бачу затишшя між літом та осінню. Україна не програє війну повністю, але залишиться без частини своєї території”, – сказала вона.

Крім того, на запитання, що буде з чинним президентом України Володимиром Зеленським, ясновидиця зазначила, що він не залишиться при владі.

Проте Станка Ангелова не уточнила приблизних термінів, коли нинішній лідер українського народу піде з посади, а також коли саме Україна частково може виграти війну.



Пророчі здібності Станки Ангелової виявилися ще з дитинства. Люди постійно шукають її у важкі часи і коли вони безнадійні. І колись, і тепер про Станьку лунають слова вдячних людей. (більше про ясновидицю: Слава Станки Ангелової була відома навіть у роки тоталітаризму, коли мати дар ясновидіння було небезпечно. Свій дар вона успадкувала від бабусі Донни та прабабусі Сабіни, відомих у минулому цілителів із північно-західної Болгарії.Пророчі здібності Станки Ангелової виявилися ще з дитинства. Люди постійно шукають її у важкі часи і коли вони безнадійні. І колись, і тепер про Станьку лунають слова вдячних людей. (більше про ясновидицю: stankaangelova.com

До речі, відомий український журналіст Віталій Портніков висловив свою думку з цього приводу. Дивіться відео:

Ясновидяча з Болгарії передбачає «заморозку» в війні і назвала терміни затишшя

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