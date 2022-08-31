Які пільги мають учасники бойових дій – суми виплат і достроковий вихід на пенсію

Учасники бойових дій мають право вийти на пенсію достроково. Пенсія учасникам бойових дій надається українцям, які мають відповідний статус. Які суми виплат вони отримують

Учасники бойових дій не можуть отримувати пенсію у розмірі менше ніж 4256,7 грн. Вони мають право вийти на заслужений відпочинок раніше. При цьому військові пенсіонери, які під час мобілізації повернулися до армії, продовжують отримувати виплати.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Пенсія учасникам бойових дій надається українцям, які мають відповідний статус. Рішення щодо його надання приймають спеціальні комісії при силових відомствах: Нацполіції, Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ тощо. Командири військових частин мають подати документацію на розгляд комісії. Військовослужбовець також може подати рапорт до відповідної комісії.

Питання про надання статусу розглядається протягом місяця Для учасників бойових дій передбачено доплату до пенсії у розмірі чверті прожиткового мінімуму. На даний момент розмір збільшення становить 506,75 грн. Також належить цільова грошова допомога – 40 грн.

Примітно, що загальний розмір пенсії УБД має перевищувати 210% прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія УБД – 4256,70 грн. При цьому учасники бойових дій мають право виходити на пенсію достроково:

жінки – у 50-річному віці;

чоловіки – у 55-річному віці.

При цьому жінкам потрібно мати не менше ніж 20 років страхового стажу, а чоловікам – не менше ніж 25 років.

У такому разі страховий стаж дорівнює вислугу років. Кадрові військові можуть вийти на пенсію і раніше, якщо вони мають необхідну вислугу років.