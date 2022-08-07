Як отримати виплати під час війни від міжнародних організацій: інструкція

Сьогодні біля відділень банків у багатьох містах люди похилого віку вишиковуються в довгі черги, сподіваючись зареєструватися на так звані виплати від ООН. Видання «На пенсії» розповідає, що це за допомога, кому вона призначена та як отримати виплати під час війни від міжнародних організацій, передає NNS.

Хто може розраховувати на виплати?

В першу чергу такі виплати розраховані на соціально незахищених людей із числа внутрішньо переміщених осіб. Не менш важливим є й те, в якому регіоні знаходиться людина. Перевага надається заявникам, які проживають в окупованому, нещодавно звільненому регіоні або в зоні бойових дій. Однак громадяни з відносно спокійних областей також можуть подати заявку на отримання допомоги. Щоправда, це не означає, що вам автоматично нарахують гроші. Міністерство соціальної політики збирає такі заявки, перевіряє дані заявника у державному реєстрі, після чого відправляє їх на розгляд у ту чи іншу міжнародну організацію. Остаточне рішення про виплату приймається в індивідуальному порядку.

Куди потрібно звертатися?

Всі заявки на отримання фінансової допомоги оформляються через інтернет на платформі «єДопомога». Однак багато людей похилого віку не вміють користуватися інтернетом. У цьому випадку доведетьсяпросити заповнити заявку дітей, родичів чи сусідів. Якщо ж вам нема кому допомогти, тоді доведеться йти у найближче відділення вашого банку та вистоювати у черзі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: для оформлення заявки вам знадобляться паспорт та ідентифікаційний код.

Як оформити заявку не виходячи з дому?

Для тих, хто має смартфон або комп’ютер, ця операція не складе труднощів. Для цього потрібно перейти за посиланням edopomoga.gov.ua.

Вибрати розділ “Виплати від міжнародних організацій”, Натиснути кнопку “Заповнити заявку на допомогу”, вказати свій соціальний статус, наприклад, «пенсіонер» і натиснути кнопку «Продовжити».

Коли на екрані з’явиться анкета, заповніть її: введіть ім’я, по батькові та прізвище, номер ідентифікаційного коду, дату народження, номер телефону та погодьтеся на обробку своїх персональних даних.

Тепер заповніть наступну анкету: виберіть тип документа, який підтвердить вашу особу, наприклад, паспорт, і вкажіть його дані (серію та номер, яким органом і коли було видано).

На наступній сторінці вам потрібно вказати адреси зареєстрованої та фактичної місця проживання,а також IBAN* (міжнародний номер банківського рахунку). Для цього вам потрібно мати банківську картку. Якщо у вас немає картки – виберіть рядок без IBAN (у цьому випадку виплата надійде до відділення «Укрпошти», індекс якої ви вказали при заповненні заявки).

Після того, як ви все заповните, і якщо заявку приймуть, виплату буде переведено на вашу картку або у відділення «Укрпошти». Ви дізнаєтеся про це з повідомлення, яке прийде на вказаний номер телефону.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: щоб забрати гроші на пошті, необхідно надати дані з повідомлення та пред’явити паспорт.

Коли прийдуть виплати?

У Міністерстві соціальної політики попереджають, що точних термінів виплат для кожної заявки немає. Отже, фінансова допомога може надійти через місяць, два або більше, а може й одразу після подання заявки. Якщо під час заповнення ви зробили помилку або вказали невірні дані, зв’яжіться з соцзахистом

На яку суму можна розраховувати?

У разі схвалення заявки можна отримувати щомісячну допомогу у розмірі 2220 гривень. Таку виплату нараховуватимуть протягом трьох місяців. Тобто сума загалом може становити 6660 гривень.

Обережно, шахраї!

Нещодавно з’явилася інформація про те, що аферисти створюють фальшиві сайти від імені банків або міжнародних організацій (ЄС, ООН, НАТО та інших) і пропонують там оформити грошову допомогу. Аналогічний вид шахрайства є і в соціальній мережі у співтоваристві «Єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених коштів». Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці просять оформляти заявку на будь-яку фінансову допомогу лише на офіційному сайті «єДопомога», адреса якої – edopomoga.gov.ua.

Куди дзвонити?

Якщо вам потрібна допомога або виникають додаткові питання, телефонуйте на «гарячу лінію»:

Міністерства соціальної політики – 15- 39 (безкоштовно з мобільного).

Міжнародної організації з міграції (МОМ) – (095) 240-35-11, (067) 40-66-327 (дзвінки за тарифами вашого мобільного оператора).

*Що таке IBAN і як його знайти?

IBAN – міжнародний номер рахунку, складається з 29 символів: двох латинських літер, які позначають код країни – UA, та 27 цифр – номер банківського рахунку. Знайти цей рахунок легко, якщо на телефоні є банкінг – мобільний додаток банку, послугами якого ви користуєтеся. Якщо це зайдіть у свій особистий кабінет, знайдіть меню< /span> «Сервіси», у ньому – «Перекази», а далі – “SWIFT” і «Реквізити». Там ви побачите міжнародний рахунок – скопіюйте його і вставте в потрібний рядок на сайті «< /span>єДопомога». Те ж саме можна зробити в банкінгу Якщо у вас телефон звичайний (кнопковий) і немає банкінгу, але є банківська картка, тоді слід звернутися за допомогою у відділення банку, щоб дізнатися свій IBAN.

єДопомога: хто і як може отримати гроші від міжнародних організацій