єДопомога: хто і як може отримати гроші від міжнародних організацій

На соціальній платформі єДопомога знову можна подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій, повідомляє NNS.

Хто може отримати допомогу

Заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій можуть сформувати:

внутрішньо переміщені особи, які перебувають в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях;

особи, які проживають/перебувають на територіях, що знаходяться в зоні активних бойових дій України.

Як заповнити заявку

Збір даних передбачає надання вами відомостей про себе та членів сім’ї (дітей та недієздатних осіб), а саме:

ПІБ згідно з ідентифікаційним документом;

РНОКПП (ІПН);

паспорт громадянина України, ID-картка, Посвідка на постійне або тимчасове проживання, Свідоцтво про народження дитини;

адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання;

ваш контактний номер телефону;

IBAN (необхідний для виплати допомоги на рахунок).

Як швидко обробляється заявка на виплату?

Після того, як Міжнародна організація приймає рішення щодо фінансування визначеної категорії заявників на допомогу, відповідальні особи передають переліки заявників на допомогу. Міжнародна організація обробляє заявки згідно власних внутрішніх положень.

Як дізнатись про нарахування виплати

Вказавши IBAN вашого рахунку, ви можете самостійно перевірити надходження коштів на рахунок.

Які міжнародні організації виплачують гроші

Проєкт реалізовано Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН в Україні.

Допомогу для ВПО надають наступні міжнародні організації:

Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

ЮНІСЕФ Спільно;

агентство ООН у справах біженців;

Всесвітня продовольча програма ООН;

Міжнародної організації з міграції (МОМ),

NRC — Норвезької ради у справах біженців.

Заповнити заявку можна ТУТ.