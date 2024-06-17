«Як ніколи раніше, армія потребує максимальної підтримки, ворог активно наступає на 4 напрямках»: Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті станом на 17 червня. Майже тиждень він працює на Східному фронті у частинах різних угруповань, які тримають оборону на найбільш критичних ділянках фронту.

За словами Сирського, характер дій противника суттєво не змінився, передають Новини України – НСН.

Сирський про ситуацію на фронті

На Куп’янському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону наших військ та захопити важливі ділянки місцевості, або населені пункти, які впливають на стійкість нашої оборони.

Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість його ударних бригад і полків. Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра.

Як і раніше, мета моєї роботи – вивчення обстановки, допомога командирам бригад в організації бойових дій, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю озброєння і боєприпасів, посилення резервами тощо, – написав Олександр Сирський

Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись.

Тому, командування російських військ наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження наших військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних наступальних дій.

За словами Сирського, по всьому фронту від Харкова до Кринок наші військовослужбовці демонструють стійкість, мужність і патріотизм, а головне, віру в нашу перемогу.

Зокрема, днями, на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних Сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів. Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою. Дякую йому та усім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов’язків, за їхню самовіддану службу! – розповів Сирський

Він каже, що як ніколи раніше, армія потребує максимальної підтримки суспільства в усіх сенсах.