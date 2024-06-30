«Я не кажу, що ми будемо воювати до кінця»: Зеленський про втрати на війні і проблему Путіна

Зеленський розповів про втрати на війні з Росією, а також про основну проблему Путіна, яка чекає на російського диктатора вже у 2025 році, на думку українського президента.

Про все це Зеленський сказав в інтерв’ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

«Я не кажу, що ми будемо воювати до кінця»: Зеленський про втрати на війні

За словами Зеленського, співвідношення втрат на фронті станом на зараз складає 6 росіян до 1 українця. Така статистика на Харківському та Покровському напрямках.

У нас сьогодні гинуть 1 українець до 6 росіян. У нас була статистика десь в 4 рази, а зараз на Харківському напрямку, Покровському напрямку, зараз цифри 1 до 6, – заявив глава держави

Зеленський наголосив, що сучасна війна – технологічна. Тому на фронті перемагає той, хто більш технологічний.

Я не кажу, що ми будемо воювати до кінця і нам вистачить людей. Ні, я хочу сказати, що всі ці балачки про велику кількість людей, про мільйони людей, так, вони мають рацію, але інша війна. Війна технологічна. Хто більш технологічний, той може перемагати, – додав президент

Про основну проблему Путіна

Від 2025 року економіка Росії буде падати, невдоволення росіян буде рости. Це стане проблемою для очільника Кремля Володимира Путіна.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський.

Давайте подивимось, на чому заробляє Росія. У них економіка – це нафта та газ. Хто б не малював ту чи іншу економічну аналітику, реальні професійні люди сходяться в тому, що починаючи з 2025 року Росія економічно буде падати. Тобто поступово санкції починають працювати, поступово “енергетичних” грошей не вистачає, щоби таку велику кількість виробляти зброї і забезпечувати населення. Він буде піднімати податки, він буде все це робити, – вважає глава держави

На думку Зеленського, незадоволене російське суспільство і є ядерною зброєю проти Путіна

Це найголовніше і на цьому треба зосередитись, не давати обходити санкції, технологічно піднімати Україну і не боятись, що буде з Росією – підкреслив президент України

Повіне відео інтерв’ю Зеленського – нижче.

«Я не кажу, що ми будемо воювати до кінця»: Зеленський про втрати на війні і проблему Путіна

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