Генштаб офіційно повідомляє про можливу підготовку найближчим часом провокації на ЗАЕС

В ЗСУ офіційно повідомляють про можливу підготовку найближчим часом провокації на ЗАЕС, передає НСН, посилаючись на Генштаб.

Збройні Сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

За оперативною інформацією, сьогодні, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали.

Збройні Сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов. Жодна провокація ворога не пройде, – йдеться у повідомленні

Генштаб про можливу підготовку найближчим часом провокації на ЗАЕС

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