Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі незабаром знову приїде до України: подробиці

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі найближчим часом знову приїде до України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ на полях 77 Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає NNS

“Я обговорив із главою МЗС Дмитром Кулебою і сподіваюсь, що буду незабаром їхати до Києва або до України. І, можливо, пізніше, в певний момент часу – до Росії”, – сказав Гроссі.

Він додав, що “з урахуванням серйозності ситуації й того, що відбувається на місці, ми маємо рухатися швидко. Ми намагаємося, щоб це сталося якнайшвидше”.

Під час візиту до України гендиректор МАГАТЕ обговорить ситуацію, яка склалася на Запорізькій атомній електростанції.

Що розповів глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту на ЗАЕС