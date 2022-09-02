Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що на ЗАЕС буде функціонувати постійна місія організації.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє NNS з посиланням на видання РБК-Україна, яке в свою чергу посилається на пресслужбу НАЕК “Енергоатом”.

“Наша робота на станції тільки почалася. Я багато чого бачив. І мої люди все ще знаходяться там. Ми мали можливість обійти весь майданчик. Я входив всередину блоків, я мав можливість побачити аварійні системи, дизель-генератори, інші елементи. Також ми відвідали блокові щити управління декількох енергоблоків”, зазначив Гроссі.

За його словами, експерти Місії вибрали три-чотири ключові зони, які ми безпосередньо повинні були побачити, і ми змогли це зробити.

“Ми збираємося бути присутніми на станції протягом тривалого часу. У нас багато роботи, що стосується проведення детального аналізу деяких технічних аспектів того, що ми побачили”, заявив генеральний директор МАГАТЕ.

Він також додав, що станція і її фізична цілісність були порушені кілька разів, випадково або навмисно.

“МАГАТЕ намагається встановити певні механізми і, зокрема, забезпечити присутність наших людей там, щоб поліпшити ситуацію”, заявив Гроссі.

За його словами, є дві групи технічних експертів. Перша буде перебувати на ЗАЕС до неділі або понеділка, продовжуючи оцінку, продовжуючи роботу, яка була розпочата сьогодні, працюючи в тих же місцях. Вони можуть сформувати певні спостереження і висновки оцінки, щоб детально сформувати звіт.

“Після цього планується забезпечити на АЕС нашу постійну присутність. Вони повинні будуть давати об’єктивну нейтральну технологічно обґрунтовану оцінку того, що відбувається на станції”, сказав Гроссі.

Генеральний директор МАГАТЕ підкреслив, що українські працівники станції перебувають у важкому емоційному і психологічному становищі. Але завдяки своєму професіоналізму вони відмінно виконують всю покладену на них відповідальну роботу.