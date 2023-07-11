Гарячі новини з «курортів»: під Генічеськом детонувало до ранку, а у Бердянську знищили готель командирів

Під Генічеськом детонувало до ранку, а у Бердянську знищили готель, де проживали командири армії рф. Такі втішні новини гарячі приходять з окупованого півдня України, який ще два роки тому був курортним, а тепер перетворився на тил окупантів, передає НСН.

Про «жирну бавовну» у Новоолексіївці Генічеського району Херсонської області розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, було влучення у захоплений елеватор, в результаті «детонувало до світанку»

Нічна бавовна у “глибокому тилу”. Розцвіла на захопленому елеваторі у поки що окупованій Новоолексіївці Херсонської області. Детонувало до світанку. Чекаємо на подробиці від Генштабу, – йдеться у повідомленні

За даними місцевих Telegram-каналів, у районі елеватора окупанти облаштували склад боєприпасів, детонація снарядів тривала понад 3 години. За інформацією місцевих жителів селища Новоолексіївка, більшу частину людей даного населеного пункту, російські окупаційні війська евакуювали.

Відео детонації під Генічеськом оприлюднив Телеграм-канал Кримський Розслідувач.

Додамо, що партизанський рух “АТЕШ” підтвердив вибухи в Новоолексіївці.

А от на іншому популярному курорті знищено готель, де проживало військове керівництво російських окупантів. Йдеться про готель “Дюна”. Про це в соціальних мережах повідомляють місцеві жителі.

За їх словами, будівлю готелю зруйновано майже повністю. Наразі територія навколо “Дюни” оточена. Важка техніка розбирає завали.

Зазначимо, що у мережі з’явилася поки що не підтверджена інформація про загибель під Бердянськом російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

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