Окупанти почали «евакуацію» з лівого берега Дніпра (відео)

Окупанти почали «евакуацію» з лівого берега Дніпра. Зокрема, росіяни вивозять зрадників та їх родини з тимчасово окупованої Нової Каховки у Херсонській області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає NNS.

Зазначаэться, що місто розташоване на лівому березі Дніпра, навпроти Берислава. Сьогодні працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що 12 листопада вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки.

Зокрема, евакуювати планують родини й самих працівників Управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної адміністрації. Для цього окупанти виділили два автобуси.

Центр національного спротиву зауважує, що кожен зрадник не уникне відповідальності й буде відповідати за свої діяння згідно з законом України.

Слід додати, що після того, як ЗСУ витиснули росіян з правого берега Херсонщини, Україна отримала більше можливостей накривати вогнем загарбників на лівому березі з артилерії. Таким чином тримаючи під вогневим контролем так званий сухопутний коридор до Криму.

То ж, на лівому березі Дніпра росіянам стане зовсім незатишно. Ось така атмосфера, наприклад, сьогодні у Новій Каховці.

Також загарбники дуже бояться, що ЗСУ перекриють коридор, влаштувавши наступ на російське угрупування з боку Василівки на Запоріжжі. Вони вважають, що такий наступ за підтримки артилерії змусить окупантів залишити лівий берег. Про це, зокрема, говорить автор роліку у відео нижче, показуючи, наскільки важливий для росіян «сухопутний коридор».

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