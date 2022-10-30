На Херсонщині окупанти будують нові рубежі оборони – в ОК “Південь” розповіли про ситуацію

Російські окупанти на лівому березі Дніпра на Херсонщині облаштовують нові рубежі оборони. Звідти супротивник обстрілює вже деокуповану частину регіону.

Для ударів по звільнених населених пунктах Херсонщини ворог застосовує артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомили у Оперативному командуванні “Південь”, передає NNS.

“Обстановка на південному фронті в Південнобузькому операційному районі залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Противник намагається утримати зайняті рубежі, але водночас переформатовує підрозділи, облаштовує нові рубежі оборони, у тому числі й на лівому березі Дніпра”, зазначено у повідомленні.

За словами спікера ОК “Південь” Владислава Назарова, ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення. Також окупанти ведуть повітряну розвідку та атакують територіальні громади, як і прилеглі до лінії зіткнення, так і в глибокому тилу.

Назаров зазначає, що звільнену територію Херсонської області ворог тримає у напрузі та обстрілює з лівого берега Дніпра.

“Важкою артилерією та реактивними системами залпового вогню обстріляно населені пункти Новоолександрівської громади Бериславського району. Внаслідок обстрілу постраждали 3 цивільні особи та пошкоджено приватні садиби”, повідомив спікер командування.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що окупанти на Херсонщині готуються до оборони, до Каланчака перекинули росгвардійців із Грозного.