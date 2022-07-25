До уваги нових клієнтів НАФТОГАЗУ: відповіді на усі питання

З 1 травня 2022 року до реєстру клієнтів НАФТОГАЗУ включено 8,8 млн українських домогосподарств. Нові клієнти будуть отримувати послуги за однією з найвигідніших цін на ринку — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування). Нижче – відповіді на усі питання, які хвилюють споживачів блакитного палива. Їх NNS надає, посилаючись на компанію НАФТОГАЗ,

Отже, як відомо, споживачі, які раніше отримували природний газ від 17 постачальників під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» і ТОВ «Одесагаз-Постачання» і робили оплати через клієнтський простір 104.ua, мали отримати рахунки за травень від ГК «Нафтогаз України». Укладати додаткові договори не потрібно, адже перехід відбувся автоматично.

Отримати рахунок за спожитий газ у травні можна кількома зручними способами, зокрема:

в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна отримати на сайті, в чатботі або у контакт-центрі);

у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

«Укрпоштою» після 20-го числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

ГК «Нафтогаз України» пропонує своїм клієнтам кілька зручних способів оплати рахунку:

За реквізитами:

ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ: 40121452

IBAN: UA893004650000000260323012042 в АТ «Ощадбанк» м. Києва

МФО 300465

Онлайн:

в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна отримати на сайті, в чатботі або у контакт-центрі);

у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Офлайн:

через платіжні термінали самообслуговування;

у будь-якому відділенні банку;

через відділення Укрпошти або Нової пошти.

Платіжки формуються щомісяця 10–15-го числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає ваш оператор ГРМ (облгаз).

При оплаті за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 30 червня нараховується знижка 1%. Клієнт зможе використати її під час наступного платежу.

Як повернути переплату від попереднього постачальника

Попередні постачальники газу виставили рахунки за попередній період, хоча з 1 травня 2022 року понад 10 млн українських домогосподарств отримують газ від ГК «Нафтогаз України». На жаль, чимало людей сплатили травневі суми за ненадані послуги попереднім постачальникам. Саме тому ГК «Нафтогаз України» інформує клієнтів, як повернути переплату.

Кому платити за газ?

З 1 травня 2022 року понад 10 млн українських домогосподарств отримували газ від Нафтогазу. Саме тому, рахунки за спожитий газ у попередньому періоді мають бути оплачені до ГК «Нафтогаз України».

Є інформація, що переплата від попереднього постачальника буде автоматично переведена до ГК «Нафтогаз України», вірно?

На жаль, дієвого механізму щодо переводу коштів між компаніями не існує.

Що робити з переплатою?

Компанія радить кожному клієнту звернутись до попередньої газопостачальної компанії та написати заяву на повернення переплати. Зазвичай до заяви на повернення коштів платнику необхідно додати копію паспорта, ідентифікаційного номера та повних банківських реквізитів власного карткового рахунку (з зазначенням IBAN, МФО, ЄДРПОУ банку). Вищевказані документи необхідно надіслати за адресою для листування попереднього постачальника. Для більш точної інформації щодо переліку документів для повернення переплати рекомендуємо звернутися по попереднього постачальника.

Коли повернуть переплату?

Попередня газопостачальна компанія протягом 14 (максимально 30) календарних днів, має надати вам відповідь та повернути переплату. Проте в умовах воєнного стану терміни повернення можуть бути інші.

Нижче на скріні – відповіді на інші актуальні питання, які хвилюють нових клієнтів НАФТОГАЗУ.

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