До Києва прибув прем’єр Болгарії разом з міністрами. Про це повідомляють на сайті уряду Болгарії, передає НСН.

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією 26 лютого прибув із візитом до України, аби висловити підтримку нашій державі.

Прем’єр-міністр прибув в українську столицю сьогодні вранці, щоб підкреслити, що наш уряд твердо стоїть на боці справедливості й далі захищатиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Болгарія бере участь у зусиллях Європейського союзу, НАТО та міжнародної демократичної спільноти щодо підтримки України – ідеться в повідомленні

Зазначають, що в Києві Денкова супроводжують три міністри – юстиції, довкілля та енергетики – Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв, а також заступники міністрів оборони та закордонних справ – Станімір Георгієв й Тихомир Стойчев, та начальник оборони адмірал Еміль Єфтімов.

Денков перед від’їздом до Києва наголосив, що Болгарія підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Наша країна також підтримує українську формулу справедливого, всеосяжного та міцного світу, заснованого на принципах Статуту ООН та міжнародного права, а також усі зусилля щодо проведення всесвітнього мирного саміту за максимально широкої міжнародної підтримки, – зазначив прем’єр Болгарії

Ще новини України і світу: Шмигаль назвав основні завдання України у 2024 році