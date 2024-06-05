«Дно Каховського водосховища не залишиться таким, як є зараз, а водойму слід відновити» – науковець

Говорячи про дно Каховського водосховища, науковець зазначив, що таким, як зараз, воно не залишиться. Адже процеси тривають, і ми ще багато чого не бачили. Фахівець, на відміну від більшості своїх колег, вважає, що водосховище необхідно відновити.

Про все це декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету, професор Ігор Пилипенко розповів в інтерв’ю НВ, передають Новини України – НСН напередодні річниці рукотворної катастрофи на Каховській ГЕС

Дно Каховського водосховища не залишиться таким, як є зараз

Фахівець розповів, як відновлюється природа після екологічної катастрофи. Професор зазначив, що це відбувається швидше, ніж прогнозувалося.

Можливо, її розвиток збігся з умовним піком весни-літа, і тому відновлення на певних ділянках Каховського водосховища відбувається досить швидко. Але потрібно розуміти: воно не залишиться таким, як зараз. Ба більше, ми ще не бачили справжніх паводкових режимів, які відрегулюють рельєф, гідрологію колишнього ложа водосховища, – вважає Пилипенко

Еколог зазначив, що після того, як закінчиться становлення рельєфу, який буде схожий на систему островів і плавнів нижнього Дніпра, сформуються ділянки водної та навколоводної рослинності, що частково затоплюватимуться та залишатимуться суходільними, проте зазнаватимуть постійного сезонного впливу весняної великої води та осінньої низької води.

Ці спостереження стосуються насамперед русла Дніпра вздовж правого берега. Щодо лівобережжя ми не можемо робити достовірних висновків, бо банально не маємо можливості повноцінно спостерігати за тією територією. Але завдяки випадковим відео, які потрапляють у мережу, можна сказати, що природа на лівому березі розвивається в умовах застійної води, що лишилася в широких руслах колишніх протоків, плесків і річки Конки. Тому там природа відновлюється не так активно, – наголосив експерт

Чому Каховське водосховище потрібно відновлювати

Звичайно, ми, науковці, хотіли б, щоб відновився Великий Луг; щоб Дніпро був чистим і багатим, щоб він вільно тік до свого гирла і став таким, як 100 років тому. Але так вийшло, що від води Каховського водосховища залежало від 2 до 4 млн людей. Протягом 70 років його існування на цих територіях була вода, тепер води немає, а люди зі своєю інфраструктурою і системою господарювання залишилися, – пояснив фахівець

За його словами, у такому разі ставити Дніпро на перше місце неправильно. Насамперед варто думати про людей, зауважує Пилипенко, адже після підриву Каховської ГЕС найбільше постраждала не природа, а людина.

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