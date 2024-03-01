Україна хоче відновити державну владу в Криму. Відповідний законопроєкт вже підтримав Уряд. Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає НСН.

Сьогодні Кабмін підтримав законопроєкт, яким вносяться зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Ними пропонується створити правові передумови для відновлення роботи державних органів та органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованій території АР Крим.

Відповідна законодавча ініціатива була розроблена Мінреінтеграції спільно з представниками Офісу Президента України, Представництва Президента в АР Крим, Мінінфраструктури та Національним агентством з питань державної служби.

Україна хоче відновити державну владу в Криму – що це означає

У разі схвалення акта парламентом буде створена можливість під час дії воєнного стану утворити Військову адміністрацію АРК та військові адміністрації населених пунктів, визначити порядок призначення до них посадових осіб.

Законопроєктом також передбачено встановити дату (з 27 лютого 2014 року) припинення повноважень органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб та державних службовців державних органів, які не були переміщені з ТОТ АР Крим.

Ухвалення проєкту Закону створить умови для повноцінної інтеграції Криму в систему публічного урядування України після деокупації півострова.

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