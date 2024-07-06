Деякі сертифіковані дрони видають позиції ЗСУ ворогу – пілотесса Настя Конфедерат

Деякі сертифіковані дрони видають позиції ЗСУ ворогу. А ще на фронті море несертифікованих пристроїв. І це дві основні проблеми, з якими стикаються наші пілоти.Про таке розповіла в інтерв’ю NV пілотесса Настя Конфедерат.

За словами Захисниці, деякі розробники дронів третій рік поспіль не можуть затвердити свій винахід у Міноборони. З іншого боку, виробники сертифікованих БПЛА інколи пропонують неякісні вироби.

Українські військові на лінії фронту використовують різні типи БПЛА, одні з яких пройшли сертифікацію від Міністерства оборони, а інші ні. При цьому сертифіковані дрони подекуди небезпечні для бійців ЗСУ, бо видають їхні позиції.

Конфедерат у розмові з журналістами повідомила про два види проблем, з якими оператори дронів зустрічаються на полі бою. Одна проблема — “сила-силенна” несертифікованих пристроїв, які використовують бійці ЗСУ. З її слів, таких пристроїв — до 80%. Друга проблема — низька якість деяких БПЛА, які пройшли сертифікацію від держави і отримують кошти на серійне виробництво.

Військова пояснила, що навіть зараз вона працює з несертифікованим пристроєм. Про якісь зауваження до його роботи не згадала. Тим часом розробники цих дронів ще з 2022 року говорили, що ось-ось пройдуть сертифікацію, але справа так і не завершена.

“Але все це була “локшина на вуха”. І той літак, на якому я зараз літаю, теж не на держзамовленні”, — заявила вона

Щодо БПЛА, придатність яких для ЗСУ підтвердили в Міноборони, то з деякими з них не все гаразд. Наприклад, під час застосування з’ясовується, що вони небезпечні для бійців — видають їхнє місцерозташування ворогу. Засоби радіоелектронної боротьби ЗС РФ “бачать” українські позиції і після того по них прилітає артилерійський снаряд, пояснила військова.

Конфедерат зустрілась з виробником такого дрона і поскаржилась йому на недопрацювання. З її слів, виробник запевнив, що зауваження візьмуть до уваги і все виправлять. Однак після цього нічого не змінилася, наголосила Настя. Назва компанії під час інтерв’ю не пролунала.

Кажу йому: “Ви просто людей постріляєте”. Тож в мене велике питання, чому вони досі стоять на озброєнні, — говорить військова

Хто така Настя Конфедерат: довідка

Настя Конфедерат — 37-річна українська військова, яка у 2015 році долучилась до лав Сил оборони.

Після початку великої війни вона — одна з небагатьох військових — отримала офіційну посаду оператора БПЛА. Це не було випадковістю: ще у 2015 році Конфедерат протягом семи місяців їздила на фронт операторкою перших дронів, тож її досвід став в пригоді.

Ще новини України: Чи видають повістки у рекрутингових центрах – відповідь Міноборони