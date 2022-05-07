Цільова мобілізація в Україні після війни – Уряд прийняв рішення

Цільова мобілізація в Україні планується після війни. Громадян мобілізуватимуть на відбудову країни, повідомляє NNS, посилаючись на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

7 травня, відбулося засідання Уряду на якому чиновники доповнили “Положення про єдину державну систему цивільного захисту” новим пунктом, яким передбачено проведення цільової мобілізації для післявоєнного відновлення.

Даний вид мобілізації залучатиме громадян до ліквідації наслідків воєнних дій та надзвичайних ситуацій у країні.

Урядом визначено важливі етапи, серед яких:

відновлення об’єктів критичної інфраструктури та сфери життєзабезпечення населення,

визначення населених пунктів та районів, які потребують розмінування.

Крім того, влада передбачила можливість залучення до надання соціальних послуг в період дії надзвичайного або воєнного стану працівників і волонтерів, які не мають документів, що підтверджують їх фаховий рівень.

Запроваджено залучення волонтерів до виявлення осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, визначено перелік соціальних послуг, які можуть надаватися екстрено (кризово), та впроваджено надання таких послуг за спрощеною процедурою тощо.

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