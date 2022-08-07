Чи зможуть росіяни здійснити наступ на Кривий Ріг і Запоріжжя – думка експерта

Про можливий російський наступ на Кривий Ріг і Запоріжжя останнім часом багато говорять і пишуть. Про такі наміри росіян свідчать їх дії. Окупанти підтягнули на південь гігантську кількість особового складу і техніки. Про те, що агресор планує саме наступ, а не оборону, говорить, зокрема наявність серед підрозділів десантних військ, які використовуються саме для здійснення штурмів. То ж, вірогідно, спроби наступу будуть. Але чи будуть вони успішними?

Свою думку з цього приводу висловив військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь в ефірі Радіо НВ, передає NNS.

Самусь теж припускає, що російські війська хочуть наступати одразу на двох напрямках.

«Чому багато хто каже, що буде одночасно зараз наступ на запорізькому і на криворізькому напрямках? У них, можливо, є задум пробитися з двох сторін, об’єднатися і закрити таким чином логістичне питання. Якщо вони дійсно так зроблять, у них буде пряме з’єднання з донбаським угрупованням», — каже експерт.

Водночас він переконаний, що здійснити цю операцію окупантам не вдасться. І все – через амбіції Путіна.

«Це мрії російських генералів, які не знають, що їм далі робити. Вони потрапили в пастку, тому що перенесли за політичним рішенням, очевидно, Путіна всі зусилля на Донбас, бо той вимагав ще з квітня окупувати Донецьку, Луганську область, оголосити незалежність так званих „ЛНР“, „ДНР“, провести референдум. Вони референдуми хотіли провести вже давно, а не виходить у них. За рахунок того, що вони відтягнули всі сили на Донбас, українська армія створила таку смертельну ситуацію на півдні», – говорить спеціаліст

Самусь переконаний, що росіяни на півдні можуть концентрувати скільки завгодно сил, але від цього потужність угруповання не зростатиме.

«Навпаки: чим більше там буде сил, тим більше треба ресурсів. Треба буде паливо, боєприпаси, які постійно знищуються нашими HIMARSами. У результаті там буде просто стадо без боєприпасів, без палива, тобто техніка буде стояти, а російські військові будуть просто знищені українською армією», — пояснив експерт.

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