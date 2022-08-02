Чи здатні російські окупанти захопити Запоріжжя або Кривий Ріг. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами росіяни хочуть створити сухопутний коридор до невизнаного Придністров’я.

Про це Жданов сказав на своєму Ютуб-каналі, передає NNS.

“У бік Запоріжжя російська армія не зможе висунутися. Бо з цього напрямку окупанти забирають свої війська. Враховуючи те, що сталося за останню добу, а це – після нашого удару в районі міст Пологи та Токмак, противник відійшов з двох населених пунктів. У них там було понад 40 поранених. Там зараз залишилися тільки блокпости та десь 100 окупантів. Плюс звідти знімають частину військ, які перекидають на південь. У районі Кривого Рогу угрупування посилюється, але подивимося, що вони можуть зробити. Навряд чи вони підуть на Кривий Ріг, РФ, ймовірно, більше цікавить узбережжя”, каже експерт.

Військовий експерт наголосив, що окупанти можуть спробувати прорватися до Вознесенська, проте навряд у них це вийде.

“Більше схоже на те, що вони можуть спробувати прорватися на Вознесенськ. Бо їм потрібно перейти Південний Буг, щоб продовжити наступ та забрати в України Чорне море і вийти до Придністров’я. Це – їхнє стратегічне завдання. Але із угрупованням 15 тисяч йти на Вознесенськ – це нереально. Зараз – не лютий і урочистого маршу вже не вийде. Там наші війська доволі сильні”, пояснив Олег Жданов.

Повторний наступ росії – названо міста, які окупанти хочуть захопити найближчим часом