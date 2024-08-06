Чи відновлюватимуть Каховське водосховище – відповідь міністра захисту довкілля

Чи відновлюватимуть Каховське водосховище? Відповідь на це питання дав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Під час брифінгу у Дніпрі Стрілець поділився своїми думками щодо відновлення втраченого «моря», а також розповів про збитки, завдані окупантами довкіллю внаслідок підриву Каховської ГЕС і греблі, передають «Новини України – НСН» з посиланням на Суспільне Дніпро.

“Це понад 146 млрд грн. Це знищення майже 50% лісу, який був затоплений. Це величезні території національних парків, які знищені. Це втрати ендемічних видів тварин, які вірогідніше загинули. І це велика кількість відповідно відходів руйнації та забрудників, які потрапили в Чорне море і точно впливають на екосистеми”, — сказав Руслан Стрілець, коментуючи збитки

Чи відновлюватимуть Каховське водосховище

Посадовець зазначив, що є урядова постанова, яка дозволяє “Гідроенерго” розробити проєкту щодо можливості відновлення водосховища.

Моя особиста позиція, що будь-яке відновлення або невідновлення такого об’єкту має відбуватися з урахуванням оцінки впливу на довкілля. І, дослідивши це питання, ми дамо відповідь, що і в який спосіб можливо відновити в найкращий шлях — і для живої природи, і для економічних показників. Тому що під час війни це важливо, — сказав Стрілець

Щодо термінів створення проєкту, то, як зазначив міністр, зона Каховського “моря” наразі — у зоні активних бойових дій. Безпечно потрапити туди проєктанти, науковці, архітектори, а потім і будівельники не зможуть.

Ми не можемо говорити про якісь роботи там умовно вже завтра, — додав він

Нагадаємо, науковці стверджують, що на місці колишнього Каховського водосховища вже формується повноцінний ліс. І необхідно офіційно це визнати.

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