Чи можливі переговори з росією: заяви Саллівана та Єрмака

4 листопада до Києва прибув з неоголошеним візитом Джейк Салліван, радник з нацбезпеки Президента США. Серед інших зустрічей він провів зустріч з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Посадовці дали відповідь на питання, чи можливі переговори з росією, передає NNS, посилаючись на РБК-Україна.

Заяви російської влади про готовність до переговорів з Україною чи США про завершення війни поки що залишаються лише заявами. Про це на брифінгу в Києві розповіли радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Чи можливі переговори з росією – що сказав Джейк Салліван

Зокрема представнику американського президента поставили питання про можливість переговорів Вашингтона з Москвою.

“Президент Байден дуже чітко визначився з приводу керівних принципів свого підходу від початку цього конфлікту. Нічого не обговорюється про Україну без України. Якщо ви подивіться на заяви, зроблені різними російськими чиновниками, то вони починаються з того, що росія залишає за собою ті території, які вона анексувала. На мою думку, це неприйнятно”, – зазначив Салліван.

За його словами, війну в Україні досить просто зупинити, але це має зробити Росія, оскільки вона її розпочала. Щодо миру, то він має бути справедливим.

“Елементи цього справедливого миру включають фундаментальні принципи Статуту ООН. Тому для мене основне питання про переговори полягає в тому, як можна досягти справедливого миру. Якщо ви подивитеся на російські закиди та дії, зокрема на те, що вони анексували території сусідньої країни, то це не дуже підштовхує до переговорів”, – додав він.

Відповідь Андрія Єрмака

На думку глави Офісу президента України, треба дивитися, як розвиватиметься російська риторика.

“Ця війна навчила нас вірити тільки в те, що дійсно відбувається. Тому давайте подивимося, якщо це дійсно відбуватиметься, ми все це побачимо. Поки що все це тільки розмови, заяви російської сторони, але ми сьогодні віримо в реальні події. Давайте дивитися, що відбуватиметься далі”, – зазначив він.

Єрмак також додав, що Україна та західні партнери не мають розбіжностей у тому, якою має бути перемога в цій війні і яким має бути справедливий мир.

Нагадаємо, днями президент росії Володимир Путін поскаржився на те, що Україна не хоче вести “мирні” переговори. І запевнив, що готовий чекати на згоду Києва. Водночас, президент України Володимир Зеленський пояснює неготовність йти на компроміси тим, що раніше вони були найбільшою помилкою в історії країни.

Що ще відомо про візит Саллівана до Києва

Володимир Зеленський поспілкувався з Салліваном і потім вручив йому орден князя Ярослава мудрого ІІ ст.

Відбулась нарада представників оборонних, безпекових, енергетичних та економічних структур: з Залужним, Головнокомандувачем ЗСУ, Будановим, начальником ГУР МОУ, Кубраковим, міністром інфраструктури, Галущенком, міністром енергетики, та Умеровим., керівником Держмайна.

Оголошена тема наради – ситуація на фронті, потреби армії, захист повітряного простору. Крім того він детально розповів про новий пакет військової допомоги. яку незабаром надішле Пентагон.

На завершення зустрічі Салліван публічно запевнив Україну у двох тезах:

по-перше, Україна матиме підтримку уряду США навіть у випадку, якщо 8 листопада на виборах у Конгрес перемогу отримають прибічники Трампа та Республіканської партії;

по-друге, запевнив, що ЗСУ отримають все необхідне, для звільнення Херсону.

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