Своїми думками з приводу того, чи буде наступ росіян на півдні, поділився військовий аналітик Олег Старіков, проаналізувавши нинішню ситуацію на фронті і нещодавні заяви Путіна.

В ефірі «PolitБюро».Олег Старіков розповів, чи справді росіяни готують наступ на будь-якій південній ділянці фронту, як про це заявив раніше радник мера Маріуполя Андрющенко, передають “Новини України – НСН“.

По-перше, Генеральний штаб, отримуючи розвідінформацію, аналізуючи її, і не лише розвідінформацію від нашого Головного управління розвідки, а й від наших стратегічних партнерів, визначає місця можливого головного удару, другорядних та обхідних. Тому може бути і з півдня, – стверджує Олег Старіков

Він згадав і заяву Путіна у В’єтнамі про те, що йому потрібні Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області в їхніх адміністративних кордонах.

І якщо проаналізувати, накласти політичну заяву на військову, фактично ця версія має право на життя, – розмірковує експерт

Втім, за його словами, аби здійснити такий наступ на півдні, росіяни мають підготуватися – утворити «кулак», підрозділ головного удару, штурмові підрозділи, а потім ті, які заходитимуть у прорив та йдуть на оперативний простір.

І за цим, каже експерт, має пильно стежити українська розвідка.

І найголовніша ознака цього – зосередження на тій ділянці, де буде прорив, артилерія та РСЗВ. Ось це контролювати дуже просто, тому що розвідувальні та ударні безпілотники бачать на 10, 15, 20 км усе, що відбувається перед лінією бойового зіткнення. Просто так невидимо під ніччю, під туманом провести велику кількість техніки неможливо, – пояснив Олег Старіков

Чи буде наступ росіян на півдні: відео

Чи буде наступ росіян на півдні – думка військового експерту

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