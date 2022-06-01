Чому Україні критично важливо звільнити Херсонщину – пояснення інституту вивчення війни

Чому Україні зараз критично важливо звільнити Херсонщину, а зокрема, північ Херсонщини, пояснили аналітики з Інституту вивчення війни (ISW). На їх думку, Путін допустив помилку, а ЗСУ роблять правильні кроки, передає, посилаючись на “Букви”, NNS.

Саме помилкові рішення Путіна дозволили ЗСУ зараз проводити успішний контрнаступ на Херсонщині – вважають в ISW

Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що Херсонська область є надзвичайно важливою територією, яка буде визначати подальшу долю повномасштабної російсько-української війни. Українське командування розуміє це, тому здійснює успішний контрнаступ на Херсонщині, поки президент РФ кинув всі сили на захоплення Донецької та Луганської областей.

Експерти наголосили, що зосередження РФ на захоплені Сєвєродонецька та Донбасу загалом створює уразливі місця для російських окупантів у Херсонській області, де триває контрнаступ ЗСУ.

Херсон є критичною територією, оскільки це єдина позиція, яку окупанти утримують на західному березі Дніпра. Якщо РФ вдасться отримати Херсонську область після закінчення активних бойових дій – окупанти отримають потужний плацдарм для нового вторгнення.

Однак якщо Україна поверне контроль над Херсонською областю – Київ отримає міцну позицію для захисту від можливого ще одного вторгнення РФ

Такий розвиток подій вочевидь мав би спонукати президента РФ Володимира Путіна кинути всі сили на захист Херсонської області, але він вирішив зосередити сили та ресурси на окупації Донецької та Луганської областей, що дасть йому символічну вигоду.

Те, що ЗСУ продовжують контрнаступ у Херсонській області вказує на те, що українське командування розуміє роль цього регіону та користується стратегічною помилкою Путіна.

Аналітики зауважили, що Україна могла кинути основні сили на захист Сєвєродонецька. Проте українські воїни, вочевидь, поступово виходять з міста, а не тримають оборону до кінця. Саме цей фактор і дозволив російським військам так швидко просунутись у Сєвєродонецьк.