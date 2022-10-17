Чому не можна публікувати фото збитих дронів з номерами – пояснення Міноборони

Вранці 17 жовтня Україну було атаковано «Шахедами». І практично одразу у мережах почали з’являтися фото збитих дронів з номерами. Таке фото, зокрема, оприлюднив мер Києва Віталій Кличко. І воно тут же з’явилося у сотнях ЗМІ та телеграм-каналах. У Міноборони пояснили, чому в жодному разі не можна публікувати такі світли. Також у доступній формі роз’яснення надав волонтер Павло Кашчук, оприлюднивши відповідне відео, передає NNS.

Чи може нашкодити публікація фото збитих дронів з номерами

Так, може. Адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі, – запевнила представниця Міноборони Ганна Маляр.

Більше того, за її словами, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях.

Ну і, так само дотримуймося старого правила – не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон. Тому – уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації, – закликала Маляр.

У своєму дописі вона натякнула і на сьогоднішню ситуацію:

Деякі дописувачі соцмереж вже підкоригували свої вранішні дописи, і на фото з рештками збитих дронів замалювали номери «Шахедів». Звісно, що фейсбук-сторінка чи телеграм-канал відомого блогера може стати ще й поганим прикладом для інших пересічних дописувачів. Тому будьмо пильні і не даваймо ворогу те, на що він активно полює, – сказала представниця Міноборони.

Завдяки фото в мережі з номерами дронів-камікадзе ворог може коригувати свої майбутні удари – пояснює волонтер Павло Кашчук.

Він розповів, що “Шахед” – це повністю автономний дрон. Він летить по заздалегідь спланованому маршруту без зв’язку. Ворог задає цей маршрут перед запуском. Маршрут непрямий, він може оминати деякі міста, змінювати висоти, “гратися” з нашою ППО тощо. Але зв’язку із дроном немає ніякого. Єдиним джерелом інформації про те, чи виправдався це мааршрут, чи долетів цей конкретний дрон до цілі, або принаймні до міста, в яке він був спрямований, є ті самі фото з соцмереж.

За словами волонтера, окупанти відправляють декілька дронів на певну ціль різними маршрутами.

Кожен маршрут прив’язаний до порядкового номеру літака. Запустивши ці літаки, ворог одразу пірнає у соцмережі і чекає наших фотографій. Побачивши фотографію з номером, наприклад, 105, який просто лежить на асфальті. Ворог дивиться у свої записи і розуміє, що маршрут під цим номером себе виправдав, – додав Павло Кашчук.

Тоді ж ворог розуміє, що там не спрацювала ППО і відправляє ще десяток дронів тим же маршрутом, або ж навіть крилату ракету.

Також Кашчук закликав правоохоронців, які працюють з відповідною інформацією, приховувати номер дронів та не давати можливості фотографувати їх журналістам та іншим особам.

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