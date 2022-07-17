Чому на заході України до армії мобілізують більше людей – пояснення ЗСУ

У ЗСУ пояснили, чому на заході України до армії мобілізують більше людей, ніж в інших регіонах. Роз’яснення надав начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, передає NNS.

За словами Горбача, комплектування військових частин в Україні відбувається за територіальним принципом, але мобілізаційні плани формуються залежно від кількості людей, які мешкають в області. Оскільки сьогодні найбільше українців живе саме на Заході, там плани набагато вищі.

Водночас, якщо людей певних спеціальностей не вистачає у тому чи іншому регіоні, їх можуть запросити в інших регіонах.

Горбач зазначив, що завдяки військовому обліку керівництво знає, де і скільки мешкає українців певних спеціальностей. Саме тому людям зараз активно вручають повістки. Вони не означають, що після цього українець одразу ж вирушить на війну.

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Загальна мобілізація. Чому чоловіки, які отримали повістки, не всі потраплять до війська