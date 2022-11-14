Буде сніг – синоптик розповів, коли й де засніжить

З 16 листопада атмосферні фронти циклону принесуть опади переважно у вигляді мокрого снігу з дощем, каже синоптик.

Кандидат географічних наук і синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що цього тижня буде сніг, Україну накриє осіннє похолодання. Він каже, що засніжити може вже після 15 листопада.

У своєму прогнозі для Meteoprog синоптик розповів, що на початку тижня очікується мінлива хмарність і переважно без опадів.

Потім, із середи, 16 листопада, атмосферні фронти циклону принесуть опади переважно у вигляді мокрого снігу з дощем, а також подальше зниження температури повітря практично по всій Україні. Вночі у північних та західних областях, вдень у більшості регіонів країни пройдуть опади у вигляді дощу, місцями – з мокрим снігом.

У четвер, 17 листопада, малорухливі атмосферні фронти принесуть опади у вигляді дощу з переходом в сніг і мокрий сніг. На Харківщині навіть очікується тимчасовий сніговий покрив.

18 листопада у північній частині країни місцями випаде невеликий сніг. На решті території країни без опадів.

Також Кібальчич розповів, якої погоди чекати українцям на вихідних 19-20 листопада 2022 року:

“На вихідні, 19-20 листопада, збережеться холодна погода з нічними температурами близько -8…-3°С, денними близько 0°С. Істотних опадів не передбачається, тільки вдень у неділю в Одеській області та Криму пройде невеликий дощ з мокрим снігом”.

Похолодання в Україні: прогноз синоптика Наталки Діденко

Як прогнозувала Діденко, в Україну з понеділка, 14 листопада, прийде похолодання, цього тижня очікується сніг у багатьох регіонах.

За її словами, температура з понеділка падатиме поступово – у понеділок-вівторок до +3…+ 8°C, а з четверга – до -3°C…+ 4°C. 16-17 листопада температура знизиться до “мінусів”, йтиме мокрий сніг, каже синоптик.

На вихідних в Україні очікується аномальна погода — синоптик вразив прогнозом