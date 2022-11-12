На вихідних в Україні очікується аномальна погода – синоптик вразив прогнозом

На вихідних, 12 та 13 листопада, в Україні очікується аномальна погода. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає “Метеопрог”, передає NNS.

Він пояснив, що у найближчі дві доби практично по всій Європі встановиться антициклональний тип циркуляції. Область підвищеного атмосферного тиску пошириться від Франції до східних областей України.

“В Україні також встановиться аномально тепла погода без опадів по всій території”, каже синоптик.

За його даними, температура повітря перевищуватиме середні багаторічні показники на 3-8 градусів, які принесуть до Європи тепло з акваторії Середземного моря і прилеглої місцевості.

Погода сьогодні, 12 листопада

У західній частині України опади не очікуються. Вночі та вранці на Прикарпатті та Буковині можливі тумани. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С.

У північних областях без опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +7…+12 °С.

У центральних областях країни також опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +2…+7 °С, вдень +7…+12 °С.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів. Вночі та в першій половині дня місцями тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8 °С, вдень +9…+14 °С.

У східній частині хмарна погода, без опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Нічна температура становитиме +2…+7 °С, вдень повітря прогріється до +7…+12 °С.

Погода на завтра, 13 листопада

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. У Карпатському регіоні подекуди туман. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, в Карпатах близько 0 °С; вдень +7…+12 °С.

На півночі України хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С, вдень +8…+13 °С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9 °С, вдень +9…+14 °С.

У південній частині України хмарно із проясненнями, без опадів. Вночі місцями можливий туман. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8 °С, вдень +10…+15 °С.

У східних областях хмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть значення +8…+13 °С.

“Проте вже з понеділка розпочнеться поступове зниження температури внаслідок перебудови атмосферної циркуляції на зимовий лад”, попередив синоптик.

Джерело: “Метеопрог”

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