Близько 120 окупантів загинуло через те, що їх прапорщик заблукав (аудіо)

В Україні за 8 місяців повномасштабної війни вже майже 70 тисяч окупантів загинуло. Такі дані надає Генштаб ЗСУ. Дуже часто загарбники гинуть через власну дурість, недосвідченість, погану підготовку і недбалість командирів.

Ситуація для росіян погіршилася після початку у них мобілізації. Адже «мобіків» привозять на передову практично або і зовсім без підготовки. Часто вони не мають нормального спорядження і дуже погано озброєні.

Мобілізовані росіяни вражені масштабами втрат армії РФ у війні проти України. Так військові країни-агресора масово гинуть на полі бою під вогнем української артилерії. Про це пише Обозрєватєль, передає NNS.

При цьому командуванню байдуже, яка військова спеціальність у мобілізованих. Про це свідчить перехоплена телефонна розмова, надана Обозрєватєлю хакерським угрупуванням ‘Фронтові розмови окупантів’.

‘Війна серйозна там йде. Артилерія переважно працює. У нас із полку 200 людей загинуло. Практично щодня когось ховаємо. Вчора вісім людей, сьогодні одного», – розповів мобілізований.

Він додав, що близько місяця тому 120 окупантів загинули через помилку прапорщика, який заблукав і повів підрозділ ‘не тією дорогою’.

‘Нарвалися, коротше, зі 120 чоловік троє випливли якось через річку. І взагалі сьогодні сказали: ‘Мужики, у нас немає ні ВДВ, ні морпіхів. Ось ви зараз приїхали, тепер ви ВДВ. Почувайтеся ВДВшниками», – розповів загарбник.

Одеський бізнесмен здав ЗСУ позиції окупантів у своєму будинку — побачив їх через веб-камеру