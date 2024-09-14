Блокування Телеграму: як українці ставляться до такої перспективи – результати опитування

Розмови про блокування Телеграму в Україні ведуться вже давно – і навіть на рівні законотворців та оборонних відомств. А як українці ставляться до такої перспективи? Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування.

«Новини України – НСН» публікують його результати.

Переважна більшість українців переконані, що Телеграм не слід повністю забороняти. Краще запровадити блокування окремих каналів, які несуть загрозу нацбезпеці та служать майданчиками для протизаконного бізнесу.

Блокування Телеграму: як українці ставляться до такої перспективи

Лише 9% українців стверджують, що треба повністю заборонити Телеграм.

А 26% вважають, що цей месенджер не варто контролювати жодним чином.

Більшість же українців, тобто 54% вважають, що повністю забороняти його не варто, але треба запровадити певні обмеження і контроль, на кшталт блокування окремих каналів.

Утім, якщо власники месенджера гіпотетично категорично відмовляються блокувати канали, що поширюють російську пропаганду і дезінформацію, то 60% українців, які спочатку не підтримували повну заборону Телеграм в Україні, змінили б свою думку. Але 32% навіть у такому випадку проти “санкцій”.

У разі відмови блокувати канали російських окупантів, які використовуються для зв’язку, 71% підтримають заборону, а не підтримають – 21%. У разі відмови блокувати канали з поширення наркотиків 70% підтримають заборону (не підтримають – 20%).

Тим часом, Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає, що месенджер Телеграм – це загроза нацбезпеці. Але це не означає автоматичну його заборону, хоча зробити це цілком реально.

Також загрозою національній безпеці назвав Телеграм і голова української розвідки Кирило Буданов.

А от нардеп Юрчишин вважає дискусійним питання про ефект від заборони Телеграм.

Дискусійно. Бо це зніме на певний час величезну її частину. Не скажу, що 50%, але достатньо велику. Бо “Телеграм” – це основна інформаційна зараз платформа для українців. Але куди перетечуть ці люди? В переважній більшості, найімовірніше, вони перетечуть в TikTok, де викликів з російською пропагандою не менше, а моментами й більше, тому що моніторити та фіксувати візуальний контент набагато складніше, ніж письмовий. Тому це може на певний час зменшити активність, але не вирішить питання суттєво і загалом, – каже він

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